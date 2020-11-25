江蘇戀愛學院疑似女版PUA捱轟　一年學費58萬教「勾魂奪心36計」

江蘇徐州一間教育諮詢公司創辦「靈彤彤戀愛學院」，開設「女神提升課」、「分手挽回課」和「幸福婚姻課」等多種課程，部分涉及性愛技巧的教學，更自稱獨創「勾魂奪心36計」，甚至以導師勾搭男性的能力為噱頭宣傳，令人質疑相關課程與PUA（Pick-up Artist）沒有差異。 徐州市市場監督管理局上周五（20日）指，早前已注意到該公司傳播的不道德理念，並多次查處整頓，泉山區市場監管局已在黑名單上將該公司設為限制類企業，將對其進行清算和註銷登記處理。不過，監管部門表態介入調查後，該機構對外宣稱仍在招生。

內地《紅星新聞》報道，涉事戀愛學院的公開資料宣稱，學院提供情感教育諮詢，公司囊括眾多婚戀領域導師，業務包括愛情挽回、婚姻挽回、分離小三、長期關係維護以及兩性關係處理、矛盾危機化解等服務。雖然導師的教學各有差別，但基本上都主打引導男人投資、吸引高價值男人和挽回感情方面。

學院一名課程助理介紹，「女神提升課」、「挽回課」和「婚姻課」3個月學費為3500元（人民幣，下同），網上平台一對多人授課，每周有2次答疑時間，每次限時5分鐘，需要先交費才能與導師對話。而學院創始人導師靈彤彤的一對一私人教授課程，每月學費8萬，一年學費高達58萬。

該名課程助理又指，推薦的課程內容主要教導學員掌握主導權，建立不可替代價值和戀愛框架、調教男人，而該學院核心的「勾魂奪心36計」則是靈彤彤研究發明，「就是讓男人離不開你的技巧」。

學院合夥人「啵啵老師」表示，創辦學院的初衷是提供一種「感情的潤滑劑」，收費標準是按照導師的水平和客戶群體定下，但沒有料到課程理念會引發輿論的高度關注和爭議。

對於公眾質疑是培養女生版的PUA，她解釋本意是用更多的投資讓愛情綁定得更加穩定。針對部分課程涉及性愛技巧教學，令人質疑是打色情擦邊球，她則否認有關說法，指課程不存在法律風險，更不會出現暴露的圖片，使用的教學用具都可在外購買。

婚戀心理專家認為，市面上的婚戀學院應運而生，其深層原因是當下社會中部分人的浮躁、拜金主義和利己主義思想的影響，而用PUA手段獲取感情是一種詐騙，即使獲得愛情亦難以持久。

（紅星新聞／澎湃新聞）