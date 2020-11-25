網上訂房後再「刷臉」入住　武漢酒店新科技對旅客實名登記入住

武漢經開區萬達寫字樓內有很多小型酒店，其中一間酒店共有18間客房，每個客房門口都貼有寫上「車都公安嗖嗖旅行」的二維碼。 「車都公安嗖嗖旅行」與警方現的旅館業治安管理信息系統實時對接，有酒店經營者直言此舉將更加安全，「有了這套刷臉驗證系統，民警為我們把關入住人員身份信息，入住旅客更安全，我們經營也更有底氣了」。

據介紹，該二維碼是為網上預約訂房的客人提供，旅客入住之前需要掃碼驗證，並在自行輸入姓名、身份證號碼等個人資料後再「刷臉」。資料會實時上傳並與警方的系統對接。客人通過驗證後，才會獲得商家發放的房卡及房門密碼。

警方指，今年6月初聯合有關企業研發上述「網約房管理平台」，通過「互聯網+」、智能APP、人臉智能分析軟件，實施網上訂房旅客實名登記、智慧採集人像，達致公共區域監控全覆蓋。由於該系統無需經營者付費，自7月在全區推廣後受到普遍支持，目前已有46間商戶合共730間房納入有效監管。系統投入使用後，亦協助警方拘捕2名有「兩卡」的疑犯。

警方下一步將針對出租屋以及開發區大量的公司短租宿舍進行試點運行，爭取將出租屋、日租房、民宿、別墅「轟趴館」等納入管理，實現流動人口動態閉環管理。

（長江日報）