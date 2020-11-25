華為指已完成智能汽車業務整合　強調聚焦ICT技術不造整車

中國通訊企業華為日前在其社交平台上，發布一份由創辦人任正非簽發的管理層文件，指出華為智能汽車業務已與智能終端業務完成整合，業務管轄關系統一歸屬消費者業務管理委員會。 文件重申華為不造整車，而是聚焦資訊及通訊科技（ICT）技術，成為智能網聯汽車的增量部件提供商，並表明「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。

文件強調華為不造整車，只聚焦ICT技術。（網上圖片）

文件稱，為了增強智能汽車部件業務與智能終端業務的技術、資源的互動，經任正非批准，華為將智能汽車解決方案BU的業務管轄關系，從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會。同時，華為重組消費者BG IRB（產品投資評審委員會）為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業務的投資決策及組合管理，由ICT管理委員會調整到智能終端與智能汽車部件IRB，並任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。

據介紹，華為智能汽車業務原屬ICT管理委員會，由華為輪值董事長徐直軍管轄。調整後智能汽車與終端業務在在投資層面已經合並，由余承東領導的產品投資評審委員會，有權決定上述業務所需的資源投入。文件重申，無論是智能終端與智能汽車部件IRB，還是消費者業務管理委員會，都要堅持華為不造車的戰略，且無權改變此戰略。

華為此前已發布智能汽車解決方案品牌HI。（網上圖片）

事實上，華為智能汽車業務近期動作頻繁，例如華為在上月底發布智能汽車解決方案品牌HI，包括有1個全新的計算與通信架構、5大智能系統（智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車雲），以及激光雷達、AR-HUD等全套智能化部件。針對個人消費者用戶，華為更發布搭載鴻蒙2.0系統的的首款汽車後裝硬件產品車載智慧屏。華為至今已完成包括HMS for Car、車內投屏HiCar以及後裝產品車載智慧屏的個人消費者用戶多維布局。

（綜合報道）