華為稱出售榮耀是產業鏈自救　分析人士稱是雙贏的局面

多數分析人士認為，受美國晶片禁令影響，華為手機的市場佔有率正在下降。在此背景下華為出售榮耀，對榮耀品牌、供貨商與中國電子業來說，是多贏的局面。

華為就出售榮耀發佈聲明，指出在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

華為表示，共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

在智能手機市場，華為品牌的市場佔有率較高。（視覺中國）

據《北京商報》報道，在供應鏈的影響下，榮耀最近已有一段時間沒有發佈新機，在往年的11月至12月期間應是榮耀V系列旗艦機的發佈時段，但今年，榮耀到目前沒有進行任何的預熱宣傳。產業觀察家丁少將認為，榮耀從華為剝離是一種雙贏的結局。榮耀完全獨立於華為，榮耀有可能獲得相關核心技術和供應鏈資源，繼續發展；華為也獲得了現金流補充和集中更多的資源，以確保華為手機的繼續運營。

據內媒《每日經濟新聞》報道，在高端晶片斷供的情況下，華為手機市場的競爭優勢不可避免地將會縮窄。研究公司Canalys發佈的今年第三季智能手機銷量數據顯示，三季度華為手機出貨量為5,170萬部，按年下跌23%，這是華為近年來首次出現此類降幅。另外，截至目前高通、聯發科等也遲遲未發佈供貨消息。在嚴峻的挑戰下，華為被迫斷臂求生出售榮耀手機是合理的。

該報道進一步指出，榮耀的市場佔比雖然高，而盈利方面不及華為高端產品線Mate、P系列，後兩者能帶來更高的品牌溢價與利潤。早前，著名蘋果分析師、天風證券分析師郭明錤在報吿中稱，華為出售榮耀手機業務對榮耀品牌、供貨商與中國電子業是多贏局面：