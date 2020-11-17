華為稱出售榮耀是產業鏈自救　分析人士稱是雙贏的局面

多數分析人士認為，受美國晶片禁令影響，華為手機的市場佔有率正在下降。在此背景下華為出售榮耀，對榮耀品牌、供貨商與中國電子業來說，是多贏的局面。
華為就出售榮耀發佈聲明，指出在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。
華為表示，共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。
在智能手機市場，華為品牌的市場佔有率較高。（視覺中國）
據《北京商報》報道，在供應鏈的影響下，榮耀最近已有一段時間沒有發佈新機，在往年的11月至12月期間應是榮耀V系列旗艦機的發佈時段，但今年，榮耀到目前沒有進行任何的預熱宣傳。產業觀察家丁少將認為，榮耀從華為剝離是一種雙贏的結局。榮耀完全獨立於華為，榮耀有可能獲得相關核心技術和供應鏈資源，繼續發展；華為也獲得了現金流補充和集中更多的資源，以確保華為手機的繼續運營。
據內媒《每日經濟新聞》報道，在高端晶片斷供的情況下，華為手機市場的競爭優勢不可避免地將會縮窄。研究公司Canalys發佈的今年第三季智能手機銷量數據顯示，三季度華為手機出貨量為5,170萬部，按年下跌23%，這是華為近年來首次出現此類降幅。另外，截至目前高通、聯發科等也遲遲未發佈供貨消息。在嚴峻的挑戰下，華為被迫斷臂求生出售榮耀手機是合理的。
該報道進一步指出，榮耀的市場佔比雖然高，而盈利方面不及華為高端產品線Mate、P系列，後兩者能帶來更高的品牌溢價與利潤。早前，著名蘋果分析師、天風證券分析師郭明錤在報吿中稱，華為出售榮耀手機業務對榮耀品牌、供貨商與中國電子業是多贏局面：
「一旦榮耀從華為獨立，前者採購零部件不受美國禁令限制，也有助榮耀手機業務與供貨商增長；榮耀獨立可最大限度地保有此品牌且有助於中國電子業自主可控發展；榮耀獨立後可發展高端機型。如果榮耀成功獨立，在中高端機型的開發能力及營銷上將會更有優勢。同時，榮耀獨立將對小米產生更大影響——後者市佔率提升將低於市場預期。」