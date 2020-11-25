旅美大熊貓高齡產子　全球13.5萬人投票後決定命名「小奇蹟」

今年8月21日，22歲的旅美大熊貓「美香」在華盛頓國家動物園，高齡產下一隻雄性大熊貓寶寶。 當地時間周一（23日），這隻大熊貓寶寶有了自己的名字，全球約13.5萬人投票後決定命名為「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）。

大熊貓寶寶獲命名為「小奇蹟」。（史密森學會國家動物園）

華盛頓國家動物園於11月16日至11月20日，在網上進行了為期5天的投票活動為大熊貓寶寶選名字，合共吸引全球13.5萬人參與。網民在5個普通話拼音的名字中做出選擇，最終「小奇蹟」（Xiao Qi Ji）得票最多，成為大熊貓寶寶的正式名字。據了解，由於大熊貓寶寶的存活率較低，慣常做法是命名會在其出生百日後進行。

據了解，大熊貓平均壽命約25歲，野外生存條件下為20歲，人工飼養環境下可超過30歲。美香能夠高齡產子堪稱奇蹟，因為以牠的年齡來說概率低於1%。

中國駐美大使崔天凱表示祝賀。（微博）

中國駐美大使崔天凱亦於當天發表祝賀影片，「『小奇蹟』的出生真的是一個奇蹟，在疫情期間讓我們所有人都感到振奮，我們的美國朋友和中國人民都很關心牠，在這位『小天使』的成長中，在我們共同的快樂和友誼中，中美人民又一次聯繫到了一起」。

史密森學會國家動物園和生物保護研究所主管史蒂文．蒙福特說，美中在保護大熊貓上的夥伴關係已經跨越近半個世紀、成果豐碩，史密森學會國家動物園為能夠參與保護這一珍貴物種感到驕傲。

據園方工作人員介紹，在眾人的悉心照料下，美香生產後已經完全恢復，小奇蹟已增重至10.4磅，正在茁壯成長，目前開始練習爬行技巧。

據了解，小奇蹟的父母於2000年底抵達史密森學會國家動物園，在2005年至2015年期間，美香先後誕下3隻健康大熊貓寶寶，分別是「泰山」、「寶寶」和「貝貝」。

（綜合報道）