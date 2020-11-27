勉勵榮耀做華為全球最強競爭對手　任正非：「離婚」後別藕斷絲連

華為出售旗下智能手機品牌榮耀後，公司日前特別為其舉辦一場送別會。華為創辦人任正非在會上發表講話，勉勵榮耀要做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。 任正非又稱，華為與榮耀一旦「離婚」就不要再藕斷絲連，要嚴格按照合規管理，嚴格遵守國際規則，各自實現各自的奮鬥目標。

任正非在講話中有解釋華為為甚麼要出售榮耀，直指就是因為美國的制裁，「美國某些政客不是為了糾正我們，而是要打死我們」、「榮耀是生產中、低端產品的，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作伙伴的困難。」

華為宣布出售榮耀。（中新社）

任正非並稱，榮耀今後首先要盡快地恢復渠道的供應，全力擁抱全球化產業資源，盡快地建立與供應商的關系。同時，榮耀要要保持已經形成的優良傳統，幹部、專家要全球化、專業化、多元化。堅持奮鬥的目標與方向，堅持有所為、有所不為，堅持創新不動搖，決不允許隊伍熵增。

華為在最後更稱，榮耀要做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為，成為一個自我激勵的口號。任正非稱，送別會就是華為與榮耀的「離婚」典禮，「一旦『離婚』就不要再藕斷絲連，我們是成年人了，理智地處理分開，嚴格按照合規管理，嚴格遵守國際規則，各自實現各自的奮鬥目標。不能像小青年一樣，婚姻戀愛，一會熱一會冷，纏纏綿綿，劃不清界限。」

（綜合報道）