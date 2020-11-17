【榮耀單飛】傳6千名華為員工加入榮耀新團隊　萬飆出任董事長

華為今日（17日）正式宣布分拆榮耀品牌，由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘間榮耀代理商、經銷商共同投資設立的深圳智信新信息，與華為簽署了收購榮耀品牌相關業務資產協議。 分拆後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份，也不參與經營管理與決策。交易的具體金額尚未披露，此前有消息指交易價格高達1000億元人民幣。 此外，內地傳媒《騰訊新聞》引述知情人士稱，華為昨日（16日）召開的股東會議已確定了新榮耀公司的管理團隊以及人員安排。據悉華為消費者業務首席運營官萬飆將出任新榮耀董事長，並至少有逾6000名華為供應鏈員工加入新榮耀。

榮耀（Honor）是華為在2013年推出的手機品牌。（IT之家）

知情人士透露，將會有多位華為管理層空降至新榮耀。除萬飆以外，還有榮耀總裁趙明、華為產品線副總裁方飛、華為消費業務中國區零售管理部部長楊健等。

有關萬飆將出任新榮耀董事長一事，報道引述內部人士確認，在華為內部通訊錄上，萬飆的職務信息已全部清除。萬飆擅長供應鏈管理，以確保新榮耀公司產品所需各類晶片的供貨。華為在聲明中稱，出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。所以新榮耀如同一家新手機公司一樣，可以從高通、聯發科、三星等購買晶片。

報道指，趙明將出任新榮耀CEO，負責公司日常運營，主管渠道。此外，原華為消費者業務產品線副總裁方飛將出任新榮耀產品線總裁，負責新榮耀產品線規劃。其他榮耀高層及團隊將保持不變。

知情人士表示，由於此前榮耀與華為共用供應鏈，所以榮耀並沒有自己的供應鏈團隊。「除了萬飆過來時帶了很多二級幹部外，至少有6000以上華為供應鏈員工加入了新榮耀。」如果屬實，加上榮耀原有人數，新榮耀員工大約有8000人。

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深圳市智信新信息技術有限公司與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的收購。（深圳特區報）

至於員工補償方案方面，有消息稱華為已商榷出搬入新公司員工的兩種補償方案，一是股票全部原價回購；二是以1.7倍2019年收入補償。華為、榮耀均對此不予置評。

分析指，榮耀的拆分被視為華為「斷臂求生」的選擇，榮耀或許能夠以靈活的方式來獲得供應鏈的自由，而華為終端繼續保留Mate和P系列。

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（騰訊新聞）