哈工大宿管阿姨感恩節派朱古力　學生不滿宣揚「過洋節」威脅舉報

哈爾濱工業大學一名宿管阿姨在周四（26日）稱要藉「西方感恩節」感謝同學並分發糖果，未料竟被其中一名學生表態強烈反對，認為是「公開搞『洋節』慶祝活動」，更威脅要向校方舉報。

宿管阿姨稱要藉「西方感恩節」感謝同學的支持。（微博）

據了解，當時宿管阿姨是在聊天群組內發文，稱當天是「西方感恩節」，想要藉此節日「感謝同學們對17公寓工作上的支持」，早上會在公寓大廳分發糖果。群組內一名學生立即留言稱「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥」、「作為官方代表，公開搞『洋節』慶祝活動，不考慮影響嗎」、「請生活輔導員和公寓方立即停止活動」、「否則我將向學校有關部門反應」。

宿管阿姨隨後就表示「考慮欠妥」，「我實際就像表達感謝一下同學對公寓工作支持。以後我多多注意」。有該校學生透露，宿管阿姨事後亦有特別向該名學生道歉。

其中一名學生表態強烈反對，認為是「公開搞『洋節』慶祝活動」，更威脅要向校方舉報。（微博）

校方周五（27日）透過官方微博回應指宿管阿姨是「出於好心」，學生的反應是「出於善意」，同時強調「學校不提倡有宗教色彩的『洋節』進校園，堅決禁止宗教活動進校園」。

事件在網上引起熱議，大多數網民都留言批評涉事學生是「上綱上線」，亦不滿校方的回應，「您是怎麼做到把威脅舉報和出於善意這四個字打等號的？」。

網民熱議：

這種偏激的人學成了也是禍害。 周末休息來源於聖經，厲害就別休息！ 這也舉報，太可怕了。 紅衛兵在宿舍。 高學歷的人講出這種話，確實太悲哀了，有文無徳。 沒事上綱上線的學生。 一根筋的工科男，阿姨白疼你了。 可以提醒並感謝阿姨的禮物，阿姨本意不在洋節，在於給同學們一點糖果表示心意，這樣做不近人情，不懂感恩。

（綜合報道）