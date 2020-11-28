偷渡越南劫財兼殺害的士司機　3名中國男子被判死刑

3名中國男子早前偷渡進入越南劫財，並殺害當地一名的士司機，搶走的士、3部手機、現金等款物，總計價值10.13億越南盾（約34.4萬港元）。案件周五（27日）於越南河內市人民法院開庭初審並宣判，眾被告故意殺人罪成被判處死刑、非法佔有他人財產罪成被判處10年監禁，數罪併罰下最終被判處死刑。

根據法院判決書，被告王學磊（24歲，中國河北）、王同堂（21歲，中國甘肅）和張健（音譯： 21歲，中國廣西）三人去年7月通過網絡結識，同年8月初一起在廣西租房。由於攜帶的錢剩餘不多，他們決定在去年8月8日晚通過在諒山省友誼口岸地區的小道偷渡進入越南作案。

當晚8時，三人乘坐由越南籍司機阮雄孟駕駛的出租車進入河內，惟到達河內市二征夫人郡曾拔虎路時，司機停下要求他們支付已協商好的車費。就在此時，三人狠狠勒住司機頸部致其窒息身亡，其後奪取車輛，在到達河內市巴維縣後將屍體拋入紅河，之後繼續開車。到達山蘿省扶安縣後，由於汽車深陷泥地，他們於是棄車步行，再坐船過江抵達木州縣。

翌日，山蘿省警方發現三人後將其帶回調查，至於死者屍體於案發4日後，在紅河的龍邊郡河段被人發現。眾被告對起訴書指控的犯罪事實供認不諱。

（越通社）