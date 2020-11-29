江西已婚女偷情兩男：因擔心婚外情敗露　與新情人聯手殺害舊情人

江西萍鄉已婚的李姓女子，先後與當地姓黃和姓文的兩名男子偷情。因擔心與黃男的婚外情敗露，李女曾嘗試投放老鼠藥殺害黃男未果，但仍想要將黃男殺死。 文男獲知李女殺機後，為了討好李女，答應幫助她一起謀殺黃男。二人經過合謀，趁李女和黃男約會時，將黃男殺害並棄屍，李女和文男隨後被警方拘捕。萍鄉中級法院日前審結此案，李女和文男因犯故意殺人罪，被判處死緩。

根據江西高等法院發布的案情，今年2月20日上午8時左右，文男在雜貨店買了一把黃色鐵鎚交給李女，二人商定，作案後將黃男屍體藏匿於一條臭水溝裏。當天下午，二人又到預定殺人地點觀察地形。

當晚6時30分許，黃男按約來到某屋苑的巷子裏。文男戴着口罩和頭盔，躲藏在附近陰暗處。李女用鐵鎚將黃男砸昏後，兩人再合力將其殺害。

文男和李女被判處死緩。（示意圖／視覺中國）

文男開着死者黃男的車離開現場後發生交通事故，二人於是靈機一動，偽造出黃男駕車出交通事故死亡的現場後離開。然而經過鑑定，黃男是被他人用鈍器多次打擊頭面部，致顱腦損傷合併大出血而死亡。兩人於作案翌日分別被警方拘捕。

法院審理後認為，二被告人為達個人目的，蓄意並採取殘忍手段殺害黃某某致其死亡，後果極其嚴重。期間，李女多次預謀故意殺人，並向文某某提出殺人犯意；歸案後如實供述自己的罪行，屬坦白，可從輕處罰。文男自願如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，願意接受處罰，可以依法從寬處理。

最終，法院判處兩人死刑，緩期2年執行，並對李女限制減刑。案件宣判後，李女提起上訴，判決尚未生效。

（江西高院）