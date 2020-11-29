330萬老年手機植入木馬程式　深圳公司盜取個人信息出售獲利790萬

內地有不法分子以木馬程序非法盜取長者的手機號碼、驗證碼等信息，再於電商平台上註冊領取優惠、變現，甚至將公民個人信息出售圖利，形成一個黑色產業鏈。 內地警方去年8月搗破一位於深圳的犯罪公司。該公司負責人吳某供述稱，老年機用戶較多，且長者不熟悉手機操作，所以套取個人信息時更方便、隱秘，因此被他們盯上。警方查明，他們非法控制老年機超過330萬部，獲取手機驗證碼500餘萬條，出售獲利逾790萬元（人民幣，下同）。吳某還表示，原本下一步更準備「進軍」兒童電話手錶。

浙江新昌縣警方去年8月接報，有市民發現老年機未能接收驗證碼，使用其他手機時則可正常接收，懷疑被人安裝木馬程式。經查，警方發現該老年機被植入木馬程式，驗證碼被截獲後發往深圳某科技公司，且相繼檢測20多部同款老年機，均發現相同情況。警方隨即成立專案組，查明犯罪集團的組織框架後，趕赴深圳搗破涉案科技公司，拘捕多名涉案者。

科技公司負責人吳某供述，公司開發裝有木馬程式的移植包，並與多間老年機主板生產商合作，將移植包植入主板之中；一旦電話卡插入老年機內，木馬程或就能獲取手機號碼等信息，甚至可自動攔截驗證碼，傳輸至後台數據庫。除了自行進行App註冊、刷量獲利以外，絕大部分非法獲取的手機號碼和驗證碼，都向所謂的公民個人信息「批發商」出售。

據了解，「批發商」是黑色產業鏈內重要一環，主要從吳某等同類公司低價購入個人信息，再通過QQ 群、微信群加價出售，從中賺取差價牟利。不法分子及團夥取得有關信息後，就會利用電商平台向新用戶發放優惠券、新人紅包等機會，領取後變現，或通過註冊大量帳號在App中刷點贊數、刷流量賺錢。

自今年6月，新昌縣檢察院以吳某等70餘人分別涉嫌非法控制計算機信息系統罪、侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，陸續向新昌縣法院依法提起公訴。法院近日審理查明，涉案科技公司非法控制老年機超過330萬部，獲取手機驗證碼500餘萬條，出售獲利逾790萬元，受害人遍布全國。

新昌縣法院近日審理認定，吳某犯非法控制計算機信息系統罪成，被判囚4年半，罰款60萬元（人民幣，下同），並追繳違法所得616萬元；其餘涉案者亦獲嚴懲。

（中央政法委長安劍）