鄭州高校2萬學生身份證號碼等資料外洩　副校長遭警方行政處罰

位於河南鄭州新鄭市的鄭州西亞斯學院，近日有近2萬名學生的個人信息外洩，以表格形式在各社交平台上流傳。 新鄭市公安局依據《中華人民共和國網絡安全法》對鄭州西亞斯學院、以及負有領導責任的一名副校長和直接責任人進行了行政處罰。此外，一名涉事職員遭解僱。

鄭州西亞斯學院近日有近2萬名學生的個人信息外洩，以表格形式在各社交平台上流傳。（影片截圖）

內媒此前報道指，近日鄭州西亞斯學院多名學生表示，學校近兩萬學生個人信息被洩露，以表格的形式在微信、QQ等社交平台上流傳。一名學生表示，在5月31日，有人在班級微信群中發來兩份「返校學生名單」，該名單涉及近兩萬名學生，信息具體到名字、身份證號碼、年齡、學系及宿舍門牌號碼等等。

有學生認為，如此詳細的名單，除了學校「沒有其他單位或個人會有」。據稱，事後多名學生向學校和老師反映情況，但校方未積極應對，反而有學生接到輔導員電話，被要求刪除微博等社交平台上的相關言論。

也有學生表示，在名單洩露後，不少同學接到校外教育機構的騷擾電話，甚至有學生接獲「會否炒股」等的騷擾電話。

不少學生接到騷擾電話

10日（周三），鄭州西亞斯學院就事件發布《致歉聲明》。該校稱，在準備學生返校復學時，校方整理了計劃返校學生名單，用以核查學生個人健康狀況等信息。由於工作人員缺乏保密意識，造成部分學生的個人信息洩露，已對直接責任人予以解除勞動合同，對相關部門負責人及兩名主管校領導予以記過處分。

《鄭州晚報》報道又指，新鄭市公安局依據《中華人民共和國網絡安全法》對鄭州西亞斯學院、以及負有領導責任的一名副校長和直接責任人進行了行政處罰。

2018年，鄭州西亞斯學院脫離鄭州大學獨立辦學。（網絡圖片）

公開資料顯示，鄭州西亞斯學院始建於1998年，前身是由鄭州工業大學參與舉辦的中外合作辦學機構鄭州工業大學西亞斯國際工商管理學院。2000年，原鄭州工業大學併入鄭州大學，學院更名為鄭州大學西亞斯國際學院。2018年，學院脫離鄭州大學獨立辦學，更名為鄭州西亞斯學院。

（綜合報道）