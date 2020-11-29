新浪微博：解散馬保國相關粉絲群　嚴控借機惡意營銷炒作內容

在內地爭議頗大的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國，其出位言行近來受到許多網民關注，許多網民還製作了惡搞短片。馬近期不僅高調宣布將拍攝電影，還接受媒體採訪。 不過，馬保國28日遭到官媒《人民日報》批評，《人民日報》稱其「鬧劇該立刻收場了」。 馬早前在新浪微博開通「微博真愛粉」，但在29日，新浪微博社區管理官方微博發布公告稱，已解散馬保國相關的粉絲群。

11月29日10時許，@微博管理員發布公告稱，自稱「武術大師」的馬保國因名不副實的言行受到社會輿論的關注，近期還引發了眾多網友創作視頻對其進行諷刺批判的熱潮。但隨著輿論熱度上升，也出現了借此進行惡意炒作的趨勢。為了有效防止這一趨勢，除了正常的諷刺批判內容之外，微博將對借機惡意營銷炒作的內容嚴格控制和審核。並且已解散馬保國相關的粉絲群。

11月18日，微博用戶「渾元形意太極拳馬保國」發布微博稱，已開啟「微博真愛粉」。通過點擊相關鏈接付費，便可成為他的「真愛粉」。次日，他表示，開通了「真愛粉」後，不到2小時，就有200多人加入，並錄制了新的視頻回應最近發生的事。該視頻僅可試看，付費後才能完整觀看。

29日，馬保國開通「真愛粉」的鏈接已失效。

此前，《人民日報》發文批評稱，馬保國鬧劇該立刻收場了。

《人民日報》文章稱，對圍繞馬保國所發生的一系列鬧劇，不是一笑了之那麼簡單。如果靠嘩眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，這是什麼樣的價值取向？馬保國背後的人到底想干什麼？明眼人都清楚，無非就是商業利益。推波助瀾、炒作放大馬保國的一些互聯網平台為什麼？無非是流量至上，背後還是利益。然而，無論平台還是資本，蹭熱點、找賣點的前提，都是遵循公序良俗，是正確的價值觀，否則就會淪為淺薄而拙劣的商業游戲。

重溫馬保國與王慶民比試過程：