偷電單車唔識揸　山東婦推車7.5公里返家　被捕稱「再也不幹了」

山東青島一名王姓婦人早前偷竊了一輛沒有拔鑰匙的電單車，卻發現自己並不會騎這輛新款的電單車，於是推著車走了7.5公里回到家中。 警方接到報案後，經調查確定王婦有作案嫌疑，最終在王婦住處找到失竊電單車，並將其逮捕。王婦到案後表示，自己累得腿都酸了，「再也不幹了」。

警方翻查閉路電視，確定王婦有作案嫌疑。（北京時間）

11月8日7時許，山東青島市民葛先生報警稱，自己停放在工地的電單車被盜。警員調取閉路電視畫面確定，同在工地幹活的52歲婦人的王某香有作案嫌疑。

警員表示，當天早6時許，王某香因擔心被熟人認出，戴着口罩和圍巾進入工地，在現場徘徊了約10分鐘後，看到一輛較新的電單車未拔鑰匙，於是將車推走。警員根據其體貌特徵及路人提供的線索，最終在王某香的住處內找到電單車，並將王某香拘捕。

王婦被捕後稱「再也不幹了」。（半島新聞）

經審訊，王某香供稱，她由於自己的電單車陳舊損壞，想到工地上停放着許多電單車，便動了盜竊的念頭。雖然有鑰匙，但她發現自己不會騎新款電單車，於是只好推車步行7.5公里回家。

她表示，自己是「鬼迷心竅」，但累得「腿都酸了」，「十分後悔，再不敢幹了」、「還敢幹？一次就要命了」。

據悉，王某香因涉嫌盜竊罪，已被當地警方依法刑事拘留。

（綜合報道）