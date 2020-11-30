日議員曬普通話、廣東話及福建話　大喊「打倒帝國主義」引熱議

近日，一段「日本議員狂飆普通話、廣東話、福建話」的影片的引起內地網友熱議，片中的男子竟用中文大喊「鄉親們同胞們！我們要團結，團結就是力量」、「三分天注定，七分靠打拼，愛拼才會贏」、 「所有大宮人民團結起來，打倒浦和帝國主義」等等。 原來該片段是埼玉縣埼玉市議會議員吉田一郎在10年前的一段發言，當時埼玉市議會討論有關外國人參政問題，堅決反對外國人參政的吉田一郎用一口流利的普通話、廣東話、福建話，在當時模擬了一下外國人參政後議會會出現的場面。

吉田一郎的語言能力驚人（點圖放大）：

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該片段是吉田一郎在10年前的一段發言，片段近日被內地網民重新發掘出來，單單在嗶哩嗶哩的一條影片已有逾4百萬人觀看過，微博上的類似片段有有近370萬人觀看過。

吉田一郎發言的目的是為了展示外國人參政後在議會中用本國語言發言的混亂場境。首先他用普通話說：「所有的大宮市人民要團結起來，站起來，打倒浦和帝國主義。鄉親們，同胞們，浦和的市政府是紙老虎，嚇不倒我們大宮人民的。從長遠的觀點看問題，最後勝利一定是我們大宮人民的。現在浦和市政府壓迫我們，我們的錢、醫院還有圖書館的書，通通都被浦和搶走。鄉親們同胞們！我們要團結，團結就是力量。我們要解放大宮，然後要獨立。我們要自己的市政府......」

吉田一郎在提及大宮及浦和等地名時均用上日語。據了解，在2001年，日本政府出於行政方便，將大宮、浦和、與野三市合併成埼玉市。而在大宮長大的吉田一郎一直反對合併，主張大宮自治。

在片段中，吉田一郎還指，如果廣東人支持的人當選的話，會以廣東話發言。他用廣東話說：「如果廣東人支持我當選，喺度講廣東話得唔得？冇問題丫嘛？No problem哈。」吉田一郎然後又用福建話說：「福建人支持我的話，我會講福建話，三分天注定，七分靠打拼，愛拼才會贏。」

埼玉縣埼玉市議會議員吉田一郎。（資料圖片）

吉田一郎也留意到自己這段10年前的發言在中國網絡引起了廣泛關注，在Twitter上分享相關消息。由於吉田發言用詞十分「革命」，有內地網民留言稱，吉田是不是從「抗日神劇」學的中文？對此，吉田在Twitter上表示，自己42年前通過NHK節目學習中文，還貼出了當年的學習教材。

曾於香港留學及工作

根據維基資料，56歲的吉田一郎初中時代就對中文和韓文產生興趣，並開始學習這兩種語言。1985年至1987年在學期間，吉田一郎曾到香港中文大學留學，並於九龍城寨西城街居住。大學畢業後，吉田一郎1988年再赴香港任周刊《香港時報》記者，正式展開他的新聞工作者生涯。及後再出任月刊《香港通信》總編輯及日刊《香港Business Post》總編輯。此時期他也以獨立撰稿人的記者身份活動，向不同雜誌寄稿。他在2001年投身政治，2015年成立名為「無所屬・無黨派」的政治團體，並擔任事實上的代表，相當於黨首。

吉田一郎至今仍然密切留意有關香港的消息，其Twitter亦有轉發TVB、明報等媒體的報導。

（綜合報道）