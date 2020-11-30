53歲「武氏太極拳」傳人挑戰徐曉冬　連3招都挨不住12秒即認輸

內地MMA格鬥狂人徐曉冬與53歲「武氏太極拳」6代傳人陳勇於28日（上周六）在深圳決鬥。令人吃驚的是，開打之前非常有信心的陳勇竟然連徐曉冬的「2腿1拳」3招都挨不住，12秒內就被打到認輸投降，還抱著頭靠在牆邊，表情十分痛苦。

陳勇12秒內就被打到認輸投降（點圖放大）：

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陳勇作為傳統武術「武氏太極拳」傳人，一直對徐曉冬批評傳統武術的作風感到不滿，從2018年就開始向徐曉冬叫陣，但由於各種原因，兩人的決鬥一直到今年11月28日才促成。

該場決鬥以MMA規則展開，徐曉冬先出拳試探，陳勇則似乎打算以靜制動。徐曉冬其後一腳踢向陳勇的胸前，陳勇成功用肘護住要害。徐曉冬又補上一腳低掃，趁陳勇下盤不穩時，左拳正中他的面部。陳勇隨即失去重心，退向邊緣。裁判叫停比武，陳勇休息約1分鐘後，似乎未能恢復狀態，最後決定認輸。

徐曉冬上傳的比武影片（27:35開打）：

決鬥完結後，徐曉冬表示，為了尊重武術，他不敢發力，但陳勇被他一個輕刺拳打中之後，竟然就靠在牆邊捂著臉，「我跟裁判都愣住了，我不敢上去再打，只能等陳勇跟裁判商量到底還打不打，無奈。」徐曉冬也強調，他沒有打老頭，是陳勇主動挑戰他的。

山東太極掌門人馬保國和業餘拳手王慶民對打，短短30秒內就被擊倒在地3次：

馬保國一埋身，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下。（網上圖片）

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據報道，今年53歲的陳勇在深圳經營拳館，體重接近90公斤，身材結實。他自稱和其他「太極大師」不同，他擅長地面格鬥，MMA格鬥技術也很嫻熟，經常實戰，是「最能打的傳武太極大師」。

（綜合報道）