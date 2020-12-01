趙立堅推文漫畫作者：自稱「戰狼畫手」　曾作畫諷刺反修例示威者

中國外交部發言人趙立堅早前在其個人Twitter轉載內地畫家「烏合麒麟」的諷刺漫畫，顯示一名澳洲士兵對一名兒童用刀試圖割喉。此舉引發澳洲政府不滿，澳洲總理莫里森還要求中國方面道歉。 該畫作者「烏合麒麟」也因此受關注。他對媒體表示，澳洲不應對趙立堅或他的作品發怒，他們的怒火應對准澳軍此前在阿富汗領土上對阿富汗人民實施的暴行。 據了解，「烏合麒麟」自稱「戰狼畫手」，關注時事，曾多次創作漫畫諷刺特朗普及美國政府，亦曾創作漫畫嘲諷香港反修例示威者。

趙立堅11月30日在個人Twitter上發布一張身穿澳洲軍裝的男子持刀對一名兒童割喉的漫畫，該漫畫是中國畫家、微博大V「烏合麒麟」的作品。

在澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就趙立堅帖文要求中國道歉後，「烏合麒麟」接受《環球時報》採訪表示，他當日從朋友發給他的消息中得知此事，第一反應是「非常驚訝」，因為沒想到堂堂一國總理竟會對一幅私人創作的互聯網插畫產生這麼強烈的情緒，以至於親自回應。他說：「如果有機會，我想對莫里森總理說：我理解他的憤怒，他也應當憤怒，但他的怒火不應對准趙立堅，對准我，或者對准這幅漫畫作品，而是應對准澳軍此前在阿富汗領土上對阿富汗人民實施的暴行。」

他說，這幅畫雖然是一幅藝術創作品，但其內容均是根據真實事件創作，只是采取藝術的隱喻手法來表現出來。「這幅畫是我在11月23日創作的，因為當時看到一條新聞，澳洲在阿富汗駐軍殘殺平民，尤其其中那個以割喉方式殺害14歲阿富汗少年的細節讓我感到不寒而栗，感到極度地恐懼與憤怒，這不應是一個在當今文明的人類社會應當出現的事。」

「烏合麒麟」還表示，如果有精力，可能會再畫一張圖回應一下。

「烏合麒麟」在個人微博自稱「戰狼畫手」，他關注時事，創作了許多畫作。

在特朗普政府指責中國隱瞞疫情，並多次稱「中國病毒」時，「烏合麒麟」曾發佈《白宮粉刷匠》等作品，諷刺特朗普抗疫不利及粉飾太平。

他亦曾針對香港返修例運動創作漫畫《炮灰》諷刺示威者被外國勢力利用，又曾為《國安法》出台創作漫畫《劍來》。

「烏合麒麟」早前接受《觀察者網》採訪稱，「要撕咬出一些空間，讓更多愛國青年無懼表達。」他認為，西方用漫畫抹黑中國的作品很多，「在西方利用話語權步步緊逼的特殊時期，我們需要更多傳遞國家和人民意志的文藝作品。」

對於澳洲方面要求中方就趙立堅發布Twitter道歉一事，外交部發言人華春瑩11月30日在例行記者會上稱，阿富汗人民的命也是命，澳洲政府應該深刻反思，將兇手繩之以法。她還反問，澳洲要求中方道歉，是否想說明澳洲軍人冷酷地殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種罪行則無理。