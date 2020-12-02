重慶女欲毒死男友一家　電飯煲、魚湯、泡菜缸檢出敵敵畏等農藥

重慶市一名王姓女子早前因瑣事和羅姓男友的母親爭吵，同時又與男友經濟糾紛，矛盾激增下，女方竟將農藥放入電飯煲中與米飯攪拌等，想將男友毒死，結果被揭發。南川法院近日公開審理案件，以故意殺人罪判處王女3年有期徒刑。

案件於南川法院宣判。（網上圖片）

根據中國檢察網近日公布由重慶市南川區人民檢察院發出的起訴書顯示，王女與羅男2016年相戀，隨後在羅男位於南川區的家中同居，惟期間王女與男友的母親、侄兒等發生多次矛盾。今年4月15日，王女與男友家人再因生活瑣事爭吵，同時又與男友產生經濟糾紛，遂懷恨在心，次日委託他人幫助購買除草劑和敵敵畏，並將除草劑藏匿於二樓臥室衣櫃的衣服口袋內，敵敵畏則藏匿於臥室床下。

4月17日，王女向羅男索要欠款未果，二人發生爭吵，她隨即在家中一樓找到一包農藥，將其部分放入廚房電飯煲內米飯中攪拌，隨後又找出事先購買的敵敵畏，分別投放於一樓雪櫃中的魚湯，以及家中的泡菜缸、鹽菜缸、酸菜桶等處。同日，羅男母親食飯時發現有異味，懷疑被人下毒，隨即報警揭發事件。

王女被逮捕後，自願承認了自己的罪行。最終法院認為王女犯罪未果，在警方探案期間積極配合，且獲羅男家人諒解其行為，遂判定可從輕處罰，處3年有期徒刑。

（綜合報道）