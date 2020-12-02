江蘇動物園白兔咬傷3幼兒　家長：工作人員未提示餵食風險

日本動漫《Re：從零開始的異世界生活》中有兔子食人一幕，不過，你可知現實中兔子亦會傷人？ 3名未滿3歲的小童，近日在江蘇南京金牛湖野生動物王國用紅蘿蔔餵食白兔時被咬傷。有家長懷疑，園方為了營收不讓白兔進食飼料，令牠們在遊客餵食時更活躍，且工作人員未有提醒遊客白兔會咬人，需要用食物夾餵食。

家長趙女士稱，上月17日帶孩子到動物園遊玩，工作人員要求購買園內的食材，才可以進入「兔兔樂園」餵食白兔，於是花錢購買一袋紅蘿蔔條；1歲半的兒子進園後拿著紅蘿蔔餵白兔，結果白兔將他戴上的手套扯下，再咬傷他的左手食指。

家長孫女士則稱，當日與丈夫、朋友一行數人到動物園遊玩，當日下午2時許到達「兔兔樂園」，並向園方購買一份紅蘿蔔，但工作人員沒有向他們提供手套和食物夾。其丈夫入園後抱住6個月大的女兒及餵白兔，結果其中一隻白兔誤當女童的手是食物，咬傷拇指。

據報，「兔兔樂園」面積有半個足球場大，當中有不少動物圈舍，有動物在草坪上奔跑或休息，其中有山羊、小鹿、灰兔和白兔，但白兔只有一兩隻。樂園圍欄外亦設有提示，包括提醒家長照顧好小朋友、白兔會咬人、3歲以下兒童不准進入等。

惟家長表示，當日園內估計有超過20隻小白兔，不停向遊客要食物，而圍欄外的提示則是最近增設。他們又指，當日園內沒有任何工作人員指導和提醒，手套容易被咬破，且兔子進食時相當有攻擊性，懷疑是白兔太餓才搶食，導致意外發生。

動物園營運部負責人易某表示，此前曾發生過小童被兔子咬傷手指事件，但屬於偶發；兔子每天會分3次餵食，若中午有較多遊客餵食兔子，園方會減少飼料分量或不餵。

對於園方是否過分追求盈利，以及兔子在引進園內時沒有需要強制檢疫及健康證明，易某則解釋，投餵有一定的經營目的，但並非全部；由於兔子屬於家畜，不感染狂犬病毒，所以不需要前置性免疫。

家長事後提出要退還門票錢、賠償醫藥費，另需要動物園出具一份書面承諾，對於孩子以後的健康作出保證。園方表示，與律師確定意見後會正式回覆。同時，對於家長提出的加強管理要求，園方肯定會整改，增加現場人手，進一步驗證手套的安全性等。