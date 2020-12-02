疑因口角爭執　雲南城管打斷商舖老闆3條肋骨　官方介入調查

內地城管暴力執法時有發生。近日，網傳雲南曲靖市羅平縣一商舖老闆被城管打斷3條肋骨，引起廣泛關注。 羅平縣人民政府新聞辦公室周三（2日）通報稱，當地已成立調查組調查。

有網民發布影片稱，事發於11月30日，羅平縣城管與一間煙酒店李姓老闆發生衝突。傷者兒子指，肇因是城管要收走拖把，但家人不願意，於是爆發衝突；原本城管已經離開，但其後折返，10餘名城管將父親拖出店外無閉路電視監控的地方毆打，導致右側第4、5、6前肋骨骨折。

另有報道引述傷者女兒指，當時城管收走拖把，她於是用手機拍攝城管執法，雙方之後發生口角；其父親隨後趕到，表示「你們脫了這身狗皮（制服）什麼都不是」，結果一眾城管衝前動手。

她續指，城管知道商舖內有閉路電視，於是有8名城管隊員將其父親拉出店外毆打，過程持續2分鐘，更引起市民圍觀。警方接報後到場介入事件。她表示，城管作為城市的管理者，需要文明執法，民眾有錯可以批評教育，而非隨意毆打，希望主管部門嚴查此事。

經診斷，李先生肋骨骨折。（影片截圖）

羅平縣城市管理綜合行政執法局工作人員稱，當日沒有發生毆鬥，強調城管是按程序執法，涉事的城管人員仍然正常上班；目前警方已介入調查，具體情況有待調查結果出爐再公布。