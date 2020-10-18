南京3城管當街打人惹眾怒　當局：已解聘，行拘13日並罰款六百元

10月17日，數名南京網友爆料稱，南京一小區門口，三名城管毆打商販，商販倒地不起後三人仍不停手。事件引起網民關注。 南京市江北新區管理委員會17日晚間表示，這3人已經被解聘，警方已經將三人處以行政拘留十三日並處六百元罰款的行政處罰。

網傳影片顯示，三名身穿黑色制服男子和一名小販衝突，一名穿制服男子和小販發生推搡，小販隨即用電子秤的托盤砸向該制服男子。此後，三名穿制服者動手毆打小販，該小販倒地後欲起身躲開，被一名制服男子攔住後繼續毆打。不少圍觀市民不斷指責打人者「不能打了」 「你們怎麼打人呢？」

當地一名市民表示，打人者為當地城管，被打男子為蘋果商販，雙方產生衝突後，蘋果商販因不配合城管行動被打。「但是也不能打人，這樣的執法力度讓人極度不適。」該市民表示。

三名城管毆打小販。（影片截圖）

南京市浦口區人民政府沿江街道辦事處稍後發布《情況說明》，稱17日上午10時15分左右，沿江街道協管員陳某某等三人巡查至僑誼路與朗山路交叉口時，發現一流動攤主貨車占道經營，三名協管員上前勸導制止，該攤主突然用電子秤砸擊陳某某頭部，導致情緒失控，隨即產生肢體衝突，目前公安部門已介入調查。針對此次衝突事件，根據街道相關規定，按照相關程序，對陳某某等三人進行解聘，涉及治安管理相關情況由公安部門依法處置。下一步，街道將舉一反三，加強對協管員隊伍的教育管理，堅決防止在工作過程中出現類似情況。

此後，南京市江北新區管理委員會17日晚發布通報，表示此次打人事件發生後，江北新區高度重視，迅速成立工作專班，立即開展調查，並對當事人員進行嚴肅處理；沿江街道黨工委迅速啟動處置程序，根據街道相關工作規定，當天下午即對參與打人的協管員陳某某等三人作出解聘處理。經公安部門調查取證，當晚對三名違法行為人陳某某、魏某、魏某某分別依法作出行政拘留十三日並處六百元罰款的行政處罰，並對攤販吳某的違法行為予以批評教育。

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