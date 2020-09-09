重慶城管勸阻生果檔佔道經營無果　上前追打老闆娘反遭菜刀砍傷

內地社交平台近日流傳一段「重慶城管與商販起衝突被砍傷」的影片，片中一名城管在生果檔與老闆娘爆發肢體衝突，城管在追打老闆娘的過程中，被對方用菜刀砍傷。目前此事由當地警方處置中。

城管與老闆娘二人先是在店舖門外發生爭執。（影片截圖）

據內媒報道，事發在9月7日上午，重慶市塗山鎮城管執法大隊多名隊員在東海長洲片區例行開展市容環境清理整治工作。當巡查到「七點生鮮」門店時，城管隊員發現該店佔道經營，影響行人正常通行，遂上前勸阻，要求店主自行收納並規範經營，店主口頭答應。

但當城管隊員巡查完其他店鋪及返回查看時，「七點生鮮」店舖依然佔道經營。城管隊員見狀將其店外佔道擺放的水果和貨架抬至店內。此舉引起生果檔老闆娘不滿，她與城管隊員發生爭執，並將一個空置塑料水果箱砸向地面，箱子觸地反彈劃傷協管隊員楊某右手。

報道稱，當時楊某情緒失控，開始追打老闆娘。二人在店內扭打成一團，期間老闆娘拾起一把菜刀揮舞，砍傷楊某小臂及手掌。其他城管隊員和店員隨即上前制止。衝突發生後，警方接報後到現場調查。涉事二人都有受傷，已被送到醫院醫治。

老闆娘事後表示，發生衝突的時候她「直接被打蒙了」，當時心裏想的是「逮（拿）到甚麼是甚麼」，「我都（被）逼到這（店舖）裏面了，我一直在退一直在退，他都還來追著打我，到後來我才發現那是刀。」

該區城市管理局負責人則表示，對事件高度重視，將依法依規調查處理。同時會加大隊伍教育管理力度，提高依法行政的能力，正確處理好嚴格執法與文明執法的關係。

（上游新聞／瀟湘晨報）