山西童遭拐賣　父苦尋10年終尋獲　拐賣者獲刑10年

山西太原市男童劉靜軍10年前被人拐騙，其父親劉利勤就此踏上尋子之路。劉利勤耗盡家財，跨越大半個中國，最終於今年1月在離太原市僅60公里的交城縣安定村尋回兒子。 劉利勤周三（2日）透露，太原市萬柏林區法院裁定，10年前拐賣兒子的男子崔金平，因犯拐賣兒童罪被判囚10年；收買其子的張建斌則犯收買被拐賣的兒童罪成，被判囚2年。

一審判決書顯示，崔金平於2010年4月11日，在太原市萬柏林區小井裕村拐騙帶走劉靜軍，並於當日以2.5萬元（人民幣，下同）的價格在呂梁市交城縣安定村將劉靜軍賣給妹夫張建斌。

崔金平供述稱，2002年妹妹崔某甲（化名）和張建斌結婚，婚後多次懷孕均流產，張於是向他稱「抱養個孩子」。案發當日，崔金平見劉靜軍正在街邊玩耍，「我就逗了逗他，他就跟着我走」，他於是抱起小孩迅速上車，並打電話向崔某甲和張建斌謊稱抱養了一個小孩，對方需要2萬元補償。張建斌供稱，崔金平聲稱孩子父親賭博輸錢，才要賣子還債，他於是向人借款，並將2.5萬元交給崔金平。

劉利勤表示，崔金平與自己不僅是老鄉，更是親戚關係，案發前一天更到他家中視察環境；崔金平當時拒絕承認與案件有關，最終被警方釋放。他去年7月直播時曾收到觀眾的匿名私信，對方稱劉靜軍或身在交城縣，惟他一直沒有到交城縣查看。直至同年12月，該觀眾再於直播時詢問他「你為什麼還沒有去？」，更提供詳細地址。

劉利勤於是與家人先後3次到安定村，最終將拍攝到的孩子照片，通過中國兒童防走失平台移動應用端AI人像對比，以及用家人辦事為由居住在村中，藉機和孩子接觸。劉利勤其後成功獲得孩子的頭髮，經DNA檢測後確認身份，最終與警方在交城縣的農村救出劉靜軍。

劉利勤尋子10年間花費5、60萬，均是向親戚朋友借款。他表示，其母在兒子失蹤後患病，但為了尋子將醫藥費花光，母親最終因病於今年3月離世，直言崔金平等人對其家造成的傷害難以磨滅。他又指，由於兒子的養父母放養式教學，導致孩子學習很差，他現時正努力糾正兒子的壞習慣。

（紅星新聞）