【有片】安徽17歲少女投河自盡　兩警員唔識游水企定定被停職調查

安徽安慶市望江縣一名17歲高中女生周五（4日）在吉水橋邊投河自盡，最終不幸身亡。然而，當地民眾根據現場影片，質疑警方在少女跳入水中後卻沒有第一時間下水救援，導致悲劇發生。 目前望江縣公安局已成立調查組，對涉事民警、輔警作出停職接受調查決定，對該事件處置過程進行全面調查。

據望江公安在線通報稱，當日接警後，民警立即趕到現場處置，然而安撫勸導過程中，少女突然撲入深水區。民警之後將少女打撈上岸，經搶救無效死亡。目前，死者自殺原因正在調查，相關善後工作正在進行，當局對該女子不幸離世深感痛惜。

至於網民反映的民警、輔警在施救過程中存在的問題，通報稱望江縣公安局第一時間成立調查組，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

事緣網傳現場一段3分10秒的影片顯示，少女最初在離岸邊一米多的河中站立，水位差不多超過其膝蓋。當到了32秒，有兩名警員站在岸邊疑似正在勸導少女上岸，詎料後者轉身就跳進深水中，嚇壞現場圍觀人士。

1分06秒時，疑似不諳泳術的兩警員相互攙扶嘗試下水救人，但為首的民警在行至水位及腰時決定折返。1分50秒時，一名光頭男子自行跳水嘗試施救，可惜此時少女身影已消失無蹤。至2分30分，光頭男子回到近岸邊位置，另一男子則在旁人扔了繩子後跳水繼續施救。另一段20秒的短片則顯示，疑似跳水女孩躺在岸邊接受醫生和護士的搶救。

事後民眾對警方施救處置過程提出質疑，少女跳入水中後，警方竟沒有第一時間下水救援。有網民就認為，既然警方接報時已知道有人要跳河，就應有相對應的措施，但在場警員不但未攜同任何救生工具，甚至不諳泳術，屬嚴重失職，理應追責。

（綜合報道）