兩年前涉壓迫學生致自殺　武漢理大導師或恢復資格　學生聯署抵制

武漢理工大學研究生陶崇園於2018年在宿舍跳樓身亡，家屬事後揭發陶崇園長期被導師王攀肆意使喚致精神崩潰，萌輕生念頭。不過，被停止研究生招生資格的王攀，近日獲公示恢復碩士研究生招生。 校方的決定引來不滿，部分學生自周三（25日）發起聯署活動作抵制，呼籲要永久禁止王攀的招生資格。

據介紹，陶崇園於2018年3月26日清晨在宿舍跳樓輕生，警方排除他殺。家屬事後稱陶崇園曾抱怨導師王攀對他各種控制，電腦保留自2017年10月以來雙方的聊天記錄和郵件往來，顯示陶崇園被王攀要求在晚間送飯、要稱呼「爸爸」等。家屬認為陶崇園的自殺與王攀有關。及至去年3月25日，家屬與王攀自願達成調解，王攀就其不當言行道歉，並支付65萬元人民幣撫慰金。

內地傳媒報道，部分武漢理工大學的學生為抗議校方恢復王攀的招生資格，特別製作一個公開網頁，呼籲社會公眾、校內學生和教職工，通過實名簽署聯名信的形式作抵制。

公開信稱，校方在當年已有通報王攀確實有與學生「認義子關係」等與科研無關的行為，以及指導學生升學就業過程中方式方法欠妥等情況。校方據此將王攀停職及停止其研究生招生資格，如今卻一改前態。

該校部分學生發起聯署活動抵制，呼籲要永久禁止王攀的招生資格。（微博）

公開信稱堅決反對恢復王攀的招生資格，認為王攀不再適合擔任研究生導師，繼續進行教學必定會影響學生的權益、危害學生的前程發展，「我們在此鄭重對校方恢復王攀的研究生招生資格這一行為提出異議，並衷心希望學校停止本次恢復王攀研究生招生資格計劃」。

報道稱，直至周四（26日）晚上7時許，網上共有3361人實名參與聯署活動，其中武漢理工大學內有700人，其余為社會公眾，線下亦有約200人簽名。

武漢理工大學宣傳部早前回應稱，關於恢復王攀招生資格，目前還在繼續走流程，並不是最終的結果。

（綜合報道）