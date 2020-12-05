蛋殼公寓爆雷｜廣州租客疑不忿遭迫遷　縱火燒屋後墮樓生死未明

內地知名長租公寓公司「蛋殼公寓」被指已經「爆雷」，拖欠大量押金、薪資、工程款；因拖欠房東房租，許多租客被房東趕走，亦有租客因為使用租金貸而陷入違約困境。 其中廣州一名租客被指遭到業主驅趕，氣憤至極而放火燒屋，隨後從18樓墮樓，目前生死未卜。有其他住戶稱曾見到樓下的血跡。據了解，墮樓租客今年大學畢業，仍未找到工作。

內地傳媒報道，涉事租客今年9月與「蛋殼公寓」簽署租屋協議，及為期一年的貸款協議「租金貸」。該房業主在未收到「蛋殼公寓」的房租的情況下，上周要求租客一周內搬離，期限就在最近幾日。

據涉事租客的室友透露，事發於周四（3日）凌晨3時許，該租客的房間一直在冒煙，但屋內卻沒有反應，遂報警求助。大廈內其他住客也表示在樓下發現血跡，但已經被沖洗過。

上述室友又說，事發單位是被劏成了4個房間，單位住客基本都支付了一年的房租，墮樓的租客剛剛畢業還未有工作，以貸款方式繳了一年房租，原本還計劃回老家打工還錢，沒想到選擇了輕生。

據悉，涉事租客當日凌晨曾在微信發文說「對不起」，隨後不到半小時就發生意外。事發後，當地警方介入調查。

對於蛋殼公寓「爆雷」一事，最高人民法院副院長、二級大法官楊萬明周五（4日）表示，如果相關事件形成案件進入司法程序的話，法院將嚴格依法進行審理。蛋殼公寓「租金貸」資金方的廣東深圳前海微眾銀行同日也發出聲明指，2023年12月31日前，對蛋殼租金貸客戶的剩餘貸款本金給予免息延期安排，在此之前「不催收、不扣款、不計息、不影響信用紀錄」。

（綜合報道）