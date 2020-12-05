蛋殼公寓「爆雷」｜最高法：如進入司法程序將從嚴審理

內地知名長租公寓公司「蛋殼公寓」被指已經「爆雷」，拖欠大量押金、薪資、工程款；因拖欠房東房租，許多租客被房東趕走，亦有租客因為使用租金貸而陷入違約困境。 對此，最高人民法院副院長、二級大法官楊萬明周五（4日）表示，如果相關事件形成案件進入司法程序的話，法院將嚴格依法進行審理。

在國新辦當日的新聞發布會上，楊萬明及中央全面依法治國委員會辦公室副主任、司法部部長、全國普法辦主任唐一軍，最高人民檢察院副檢察長楊春雷介紹了2020年全國「憲法宣傳周」活動安排及「七五」普法工作等方面情況。

期間有媒體問及蛋殼公寓的爆雷事件，並引述網上有統計數據顯示，近期多家長租公寓被捲入了相關的違約風波。為此楊萬明表示，據他了解有關地方和部門正在依法依規進行處理，該事件若形成案件進入司法程序，法院將嚴格依法進行審理，以事實為根據，以法律為準繩，依法保護公民、法人的合法權益。

據早前報道，早在10月中旬時，關於蛋殼公寓倒閉破產的傳聞就已在網上發酵。當時消息指，杭州蛋殼公寓的財務主管跑路，公司破產倒閉。此外，更有報道稱蛋殼公寓北京辦公室被多人上門討債，有被拖欠合作款的合作商、被拖欠工資的裝修隊工人等。他們稱蛋殼公寓在上海、南京、武漢、杭州等多個城市拖欠款項，拖欠時間約一年，金額從幾十萬元至1000萬元不等。蛋殼公寓在當時的回應則稱是部分合作方因存在商業糾紛而採取過激行為，並且散布不實言論，強調公司經營活動一切正常。

不過，「天眼查」網站發現，蛋殼公寓關聯公司紫梧桐（北京）資產管理有限公司，在11月4日被新增被執行人資料，執行標的約為519.1萬元，顯示其資金鏈已出現問題。

（綜合報道）