安徽警被指目視少女溺水涉失職　警方：非超人已盡力施救

安徽安慶市望江縣一名17歲少女，上周五（4日）欲跳河輕生，多名警員到場勸解，惟她轉身一躍跳入河中，現場警員曾互相攙扶嘗試下水救人，之後又返回岸邊，她最終遇溺身亡。望江縣公安局通報稱，涉事民警、輔警已停職接受調查。 事件引起網民爭議，有人質疑是警方施救不力導致悲劇發生。警方解釋，警員並非超人，當時已盡力施救，又指網絡謠言歪曲事實，部分傳媒更向警方道德施壓、道德綁架。

警員曾在岸邊勸解少女上岸。（影片截圖）

內地傳媒報道，死者是家中獨女，學習成績優異，跳河前一天曾在附近徘徊1小時。事發當日，她站在離岸邊不遠的河中，河水幾乎淹沒其膝蓋，多名警員到場處置，其中2人站在岸邊勸解少女上岸，惟後者突然轉身跳入河中。警員見狀立即下水救人，其中一人跳入河中後因水位到腰決定返回。隨後，一名男子跳入水中嘗試施救，又有人扔繩繼續搭救。

警員一度互相攙扶嘗試下水救人。（影片截圖）

網傳帶隊者為雷陽派出所副所長聶祝紅，其餘皆為輔警，由於怕冷沒有下水施救。雷陽派出所事後確認帶隊者為聶祝紅，但否認傳言的「見死不救」，解釋是因水深達4、5米，且是一個特別陡峭的閘口，往前為一個水位及腳踝的水泥斜坡平台，警員只要在平台再往前走一步就是深淵，重申當時已盡力施救。

通報指出，少女經搶救無效身亡，自殺原因正在調查；涉事民警、輔警已停職接受調查。對於網民反映警方在施救過程中的問題，望江縣公安局已成立調查組對事件處置過程全面調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

雷陽派出所否認警員「見死不救」，強調當時已盡力。（微博）

對於網民質疑警員失職，有內地律師表示，警方接獲有人跳河輕生的報案時，應一早準備相關的救助工具，而非讓不諳水性的警員以手拉手的救援方式施救，導致延誤救援時間，提出應對公安機關接處警工作的全部流程徹查。同時，有律師提到警察並非萬能，是否失職不應單純從道德層面評估，有待有關部門調查。

（瀟湘晨報）