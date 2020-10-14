珍惜生命｜遼寧大學生因學業壓力在實驗室輕生　遺書稱來生願做貓

遼寧大連理工大學一名25歲研究生周二（13日）在實驗室自縊身亡，該學生此前寫下遺書，透露其課題實驗長期受挫，可能面臨延期畢業的壓力，並稱來生願做一隻貓。

網民「紅燒土豆葉」在微博發布一封疑似遺書，透露自己在實驗和學業上陷入困境。（微博圖片）

周二凌晨，內地網民「紅燒土豆葉」在其微博發布一封遺書，稱自己為大連理工大學化學工程專業碩士三年級學生，準備「一掛解千愁」。這名網民透露自己當初為了逃避找工作考了研究生，結果剛考上就遇到中美貿易戰，「就業形勢一下嚴峻了起來。今年又趕上疫情，好像這三年讀研期間世界跟鬧肚子似的。」

「紅燒土豆葉」還稱，研究生講課的老師授課質量差，自己做的實驗則是「不斷地、不斷地做無用功」。「我看著自己的數據，除了絕望還是絕望。可能是我太笨了，可能是我太懶了，也可能那幾台設備不足以完成我的課題。總之，以前我們組還沒出現過無法按時畢業的，為了不打破這個優良傳統，那我消失好了。正好國家今年正為了就業問題犯愁，我就不給國家添麻煩了，我想我這樣的人也沒有資格加入公務員隊伍為人民服務。」

「紅燒土豆葉」在文中最後說，希望下輩子變成某間貓咖的一隻貓，「野貓也行，畢竟貓的年齡十來年，我活了25年，也沒比貓久多少。」

校方於周三（14日）通報事件，指周二早上7時左右，化工學院一名研究生被發現在實驗室身亡。經公安部門初步調查，排除他殺，具體情況正在進一步調查中。

（綜合報道）

求助網站和熱線：

利民會《即時通》：35122626