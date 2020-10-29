江蘇女捱批後跳河輕生　父母弟弟營救均遇溺　全靠佢一人救全家

近日在江蘇泰州，一名20歲女子跳河輕生，父親、母親、弟弟見狀立即落水營救，由於都不會游泳，一家四口在水中掙扎。危急關頭，一名73歲的老人奮不顧身跳入河中，先將離岸較近的三人推向岸邊，後又游向河中央把另一人救起，幸好所有人最終都轉危為安。

岸邊民眾一同協助救起遇溺人員。（影片截圖）

據內媒《揚子晚報》報道，事發在10月25日下午，73歲的葉乃學聽到老伴急匆匆回家呼救，得悉有人跳河。他迅速趕到河邊，只見河內共有四人，其中三人在距離岸邊二、三米處，另一人在離岸邊七、八米處的河中央，四人都高舉雙手在水中「亂舞」。

葉乃學判斷四人均不諳水性，他隨即脫掉自己的鞋子和外套，穿著羊毛衫縱身跳入河中，快速遊到離岸邊稍近的三人身邊，從後面奮力將三人推到岸邊。在他努力下，三人抓住河邊的欄杆。岸邊的民眾上前協助，三人被救上岸。

三人獲救後，葉乃學再次轉身游向河中央，營救一位中年女子。這名中年女子當時已經沒有知覺，身子慢慢沉入河中，葉乃學捉住她的臂膀，拖著她游向岸邊。

葉乃學事後憶述，畢竟年歲已高，加上一番折騰，他在返回岸邊途中已經體力不支。水中的他當時聽到老伴喊他：「老頭子，快抓住竹竿子，快！」一根長約5米竹竿伸過來後，葉乃學迅速捉住這支「救生棒」，在岸上其他民眾拉拽下，他帶著中年女子一起回到岸邊。上岸後，他發現自己已經虛脫，有些神志不清。

另一邊，中年女子被拉上岸後，眾人發現她已經沒有呼吸，有人為她進行心肺復蘇搶救。數分鐘後，中年女子漸漸恢復呼吸，大家才鬆一口氣。

葉乃學事後得知，溺水的四人是一家人。當日，20歲的女兒因被父親批評了幾句，哭奔著去跳河輕生。她的父親、母親、弟弟為營救她先後跳河，但一家四口都不會游泳。而他們溺水的河流寬達16米，由於剛疏浚不久，河岸邊深達2米多，中央則有3米多深。

葉乃學年屆七旬，仍一直保持鍛煉的習慣。（影片截圖）

葉乃學說，老伴當時叫他救人，是知道他水性好。他稱自己從部隊轉業後，一直保持鍛煉的習慣，所以身體相比同齡人強壯結實。「我感覺沒有什麼的，就是很平常的一件事。像這樣的情況遇到這樣的緊急情況，只要會游泳的人都會下去（救人）。」

（揚子晚報/微博）