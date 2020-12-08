杭州廿名外賣員獲內地首批「網約配送員」技能證書　可享政府補貼

大國小事
撰文：
最後更新日期：

近日，浙江杭州有20名「餓了麼」外賣員通過考試與培訓，獲得「網約配送員」職業技能初級證書，成為內地首批擁有職業技能等級證書的外賣員。

據了解，認證後外賣騎手可以享受政府培訓補貼（杭州1000元起）、杭州市積分落戶加分和個人所得稅專項抵扣等技能人才政策。

據內地傳媒報道，今年10月，阿里巴巴（中國）教育科技有限公司成為內地首個「網約配送員」職業技能等級認定試點企業單位，由「阿里本地生活大學」負責面向企業內部職員開展職業技能等級認定工作。

「餓了麼」副總裁劉歆楊表示：「這是一個具有里程碑意義的時刻。第一批具有職業身份的『網約配送員』的誕生，意味著數百萬外賣騎手們有了屬於自己的職業認證，這是社會對於他們辛勤付出的肯定」。

「餓了麼」外賣員牛明智是首批獲認證的「網約配送員」之一。2017年他獨自從湖北黃岡老家來到杭州，憑藉出色的接單效率以及好評率，一路從騎手做到隊長、站長，年僅25歲的他已經擁有不少「徒弟」。他表示，「获得认证使我对这份工作更有信心，骑手兄弟们也更有动力」。

據浙江省人社廳介紹，有了職業技能等級證明，這些外賣員將享受政府培訓補貼、杭州積分落戶加分和個人所得稅專項抵扣等政策。

（浙江人社）

網速太慢累外賣1變42單　大批外賣員到達嚇哭7歲妹妹　結局超感動
廣州外賣員揸無牌電單車遭交警踢打　網民斥暴力執法　警介入調查
台愛心外賣員赴山區載受傷流浪貓就醫　撞車起火成焦屍　貓貓獲救
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。