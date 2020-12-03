網速太慢累外賣1變42單　大批外賣員到達嚇哭7歲妹妹　結局超感動

42份外賣同時間送到，畫面何其壯觀，不過這位菲律賓的7歲小女孩可是嚇呆了！她日前與奶奶透過food panda下單買外賣，詎料因為上網速度問題，1張單變成足足42張，更令家門出現龐大的電單車隊。幸運的是，鄰居知道事件之後都仗義買下部份外賣，不過亦有車手等不及所以帶着外賣離開。

菲律賓1名女童因為上網速度問題，下單1份外賣竟變成42份，幸好有鄰居出手幫忙解決。（facebook「Dann Kayne Suarez」圖片）

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事件發生在宿霧市馬波羅區（Mabolo）一條街上，該名小女孩上周三（11月25日）與奶奶透過手機應用程式上網下單，購買2盒炸雞及1份薯條做午餐，全單為189菲律賓披索（約30.5港元）。由於過去小女孩一直都能成功下單，所以奶奶也沒有注意太多。

意料不及的是因為當天上網速度太慢，訂單出現問題，令小女孩下單42次，付款總數更變成7938菲律賓披索（約1282港元）。很快就有大量電單車外賣員接二連三地到達，而且全部都帶着2盒炸雞及1份薯條。不幸中之大幸是，來到的電單車司機只有30多個，而非訂單總數的42個，相信有不少人質疑訂單可疑而取消。

由於小女孩沒有想過會發生這樣的事，所以就當場哭了起來。鄰居們看到就決定幫忙解決問題，出手買下多出的外賣，更放到網上希望有更多人可以幫忙。不過由於有些外賣員要趕接下一張單，所以沒有收錢就帶着外賣離開了。

事件引來不少網民留言回應。【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

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