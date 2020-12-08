廣西桂林公園獼猴受傷疑遭捕殺　景區：傷勢是猴群打架所致

廣西桂林七星公園景區近日傳出捕殺野生獼猴，獼猴身上布滿傷口，引起網民質疑公園是否有辦理正規捕捉手續，捕捉方法是否構成傷害及虐待野生動物等問題。 景區周一（7日）回應稱，近2年發生多宗猴子傷人、搶奪遊客食物事件，才會抓捕獼猴；至於獼猴受傷，則是猴群打架導致。桂林市林業和園林局野生動植物保護管理科稱，將進一步核查事件，目前已叫停景區抓捕獼猴的行動。

內地傳媒周日（6日）報道，景區內有多隻野生獼猴受傷，其中一隻獼猴蜷縮在地，後頸有一個4厘米長的傷口，血肉外露，頸背和四肢有明顯傷口，臉部沾有大片血漬。

當日有景區工作人員先後持編織袋及動物捕捉網展開圍捕，惟受傷獼猴受驚跑入樹林，未能成功捕捉。工作人員透露，若景區發現受傷獼猴，會聯繫桂林市動物園捕捉，但因動物園周末休息，才會安排景區負責猴群管理的工作人員捕捉。

景區管理處相關負責人稱，景區內獼猴屬於半人工飼養猴群，最初均為籠養，後來有部分獼猴從籠中逃脫走到景區七星山上，多年來不斷繁衍壯大，種群間因爭鬥、分裂，最終形成兩個獼猴種群，以及多個無固定活動區域的邊緣猴群。

為加強散養獼猴的保護和管理，景區每年都會投入大量經費用於採購飼料，除了在景區設置安全告示，更成立散養獼猴管護班照顧獼猴。由於猴群數量不斷增長，獼猴搶奪遊客食物、物品和傷人事件經常發生，近2年已發生68宗散養獼猴傷人事件，嚴重影響市民、遊客的人身安全。

負責人續稱，景區今年9月已獲廣西壯族自治區林業局同意捕捉部分散養獼猴。負責人解釋，散養猴群每年發情和交配期期間，公猴會因爭奪猴王地位和交配權發生打鬥，戰敗受傷的公猴會被驅出種群，景區發現受傷獼猴後會及時採取有效的救治措施。

（綜合報道）