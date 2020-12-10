野生大熊貓沉迷馬糞無法自拔　長達10年研究終發現原因與天氣有關

在常人眼中，大熊貓活潑可愛，一般也被保育員們照顧得乾乾淨淨，然而野生大熊貓卻被發現愛在馬糞堆中打滾，引起研究人員注意。 中國科學院的團隊為此展開長達10年的研究，並與北京動物園合作，結果實驗證實，大熊貓在寒冷天氣中滾馬糞，有輔助禦寒和保暖的效果。

中國科學院動物研究所魏輔文院士研究組與中國科學院昆明動物研究所賴仞研究組合作，周一（7日）在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表了題為「為何野生大熊貓喜歡『滾馬糞』」的研究論文，公布了大熊貓「塗糞禦寒」的研究結果。

據介紹，「滾馬糞」的行為被命名為HMR（horse manure rolling），研究人員野外觀察發現，大熊貓往往會沉迷在馬糞中無法自拔，直到全身塗滿馬糞，白毛也成了棕毛為止。而過去10年，團隊記錄了38隻野生大熊貓的HMR行為，發現該行為通常只在低於15℃的低溫天氣中出現。

研究人員亦發現，兩周以內的馬糞都對大熊貓有吸引力，於是他們從馬糞中分離出了BCP（β-石竹烯）和BCPO（石竹烯氧化物）兩種化學物質，並選擇與北京動物園合作，觀察這兩種成分會否吸引園內大熊貓。結果，通過在乾草垛上噴灑該些物質的標準品的稀釋溶液，果然發現園內大熊貓也產生了類似行為。

結合氣象數據，研究團隊認為HMR行為的發生概率與冬季環境溫度降低呈正相關，於是選擇使用小鼠進一步研究，發現當將BCP或BCPO溶液塗在小鼠皮膚表面時，能顯著增強小鼠的耐寒能力，即使在寒冷條件下也不用聚集取暖。之後，團隊進一步在大熊貓細胞中實驗，發現BCP和BCPO可抑制大熊貓「gpTRPM8」受體的冷激活和薄荷醇激活，證實了「塗糞禦寒」的效果。

但研究人員同時認為，大熊貓只是透過該化學物質消除了冷空氣的刺痛感，從而獲取一種溫暖的「感覺」，實際上並非真正有抵禦寒冷的作用，性質就如人類平時塗風油精差不多。團隊又指，中國絲綢之路穿過秦嶺地區，數千年的貿易往來令大熊貓長期接觸並熟悉了馬糞，進而學會利用馬糞保暖。

（綜合報道）