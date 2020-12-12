江西女嫌自己胸太大做「縮胸手術」　術後皮膚壞死致十級傷殘

江西南昌的王女士多年來一直因胸部太大而感到困擾，數月前她到一間美容醫院做了縮胸手術。但手術後傷口遲遲不見癒合，導致皮膚壞死。經司法鑒定，王女士傷殘等級達到十級。

今年7月，南昌市的王女士經過朋友的介紹，花了3萬元（人民幣，下同）在當地一間美容醫院做了縮胸手術，但是術後半個月傷口卻仍未恢復。「我就感覺傷口一直好不了，我不知道皮膚壞死了，我以為恢復就是有這麼慢，住了半個月不是一直皮膚壞死嘛，醫院就幫我把壞死的皮膚剪掉」。

美容醫院見王女士的傷口仍無好轉跡象後，將其轉到當地一間規模較大的醫院。經過診斷，王女士雙側乳房手術後傷口癒合不良，術後皮膚壞死。她經過16天住院治療後，又被轉到上海的醫院，先後做了3次植皮手術。「就是傷口長皮一直長不起來，爛得好狠，上海醫生就說要植頭皮，9月8號做了植皮手術，10月9號又做了一次手術，10月17號出院，現在這裏傷口還沒好」。

幾番治療後，王女士認為責任在於美容醫院，遂將美容醫院告上法庭、索要賠償金。但美容醫院一方就表示，為王女士治療已經花費12萬元，沒那麼多錢繼續治療，不願再協商賠償一事，還對她說「反正現在人又不會死」。

另外，王女士對這間美容醫院是否具備相關手術資質存疑。據了解，王女士所做的巨乳縮小術，屬於四級項目。三級整形外科醫院或設有醫療美容科或整形外科的三級綜合醫院，及四級手術資質的醫生，才能進行這項手術。經過查詢，為王女士做手術的美容醫院級別是「未定級」。對此，美容醫院相關負責人稱：「這個有相關部門的監管，有什麼異議的話，當事人可以找相關部門處理」。

目前王女士已委託律師尋求法律幫助，經過協商後院方表示會做出一定的賠償。

對於此事有內地網民就表示，「隆胸的看多了，第一次看有縮胸的」、「鑑定是手術導致的傷殘，肯定是要賠償的」、「這個社會對女性還是太惡，胸大是從小被人嫌，不然為什麼花錢去縮胸，女性一定要自信，活出自己不要太在意他人的想法」。

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