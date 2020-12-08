寧波女見網友點逾2萬元火鍋　男子襲胸後逃單

今年26歲的楊女士在浙江寧波做平面模特兒，平時在微博上分享個人相片，吸引了逾2萬個追蹤者。 近日，楊女士與一位男性「粉絲」，約在當地一間高檔火鍋店見面，二人點單逾2萬元（人民幣，下同），惟男子吃了一半後以「去廁所」為由走掉，走之前還摸了楊女士的胸部，等待逾一個鐘頭後仍不見男子歸來的楊女士只好無奈買單及報警。

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楊女士稱，上周，一名自稱是生意人的男子添加了自己的微信。對方經常在微信朋友圈中炫富，感覺是個有錢人。添加微信當日，男子提議一起用餐，楊女士答應了對方的要求，考慮到對方的經濟能力強，遂挑選了一間當地高檔的火鍋店為見面地點。二人見面後，男子讓楊女士點餐。

據楊女士提供的買單收據顯示，這一餐的訂單總價為20032元，包括一樽12000元的紅酒及3206元的帝王蟹等等。

楊女士說，吃飯過程中男子對她動手動腳，更是吃了一半後說要去廁所，便沒有再回來。「他說你穿這麼性感，然後一下子就把手伸到我胸裡面去了，當時我是覺得覺得挺丟人的，後知後覺才覺得是被猥褻了」。等待的過程中，兩人仍有微信交流，男子解釋是去拿錢了，還提及飯後要帶楊女士去酒店等安排。

楊女士在等待了逾一個鐘頭後，便無奈自己買單，因為紅酒並未打開，楊女士只是支付了6832元的菜品錢，買單後她報警處理。警方調查後表示，楊女士被猥褻的證據不足。警方還稱，男子並非生意人，而是二手車行的工作人員，朋友圈中炫富的豪車、現金都是別人的。

最終，經過協調二人同意以「AA制」了事。

此事在網絡流傳後，也引發網民熱議：

「假名媛被假富二代騙了。」 「男的貪色，女的談錢，各有所圖，誰騙誰了？」 「假富二代和偽名媛在『凡爾賽朋友圈』裡上演了一場黑吃黑窮騙窮的丟人故事。」 「不要總活在『鄉村小時代』的意淫中互相傷害。」 「女的挺體面的，男的根本就是個低劣的色狼。」

（綜合報道）