四川女17年前的豐胸假體移至腹部　醫生花3小時腔鏡手術取出

四川成都醫學院第二附屬醫院·核工業四一六醫院整形燒傷科，近日接診了一名奧美定（Amazingel）豐胸後遺症患者，該女子17年前為豐胸注射奧美定，詎料假體破碎「跑」到腹部，需要接受手術取出殘留在體內的豐胸材料。

圖為醫生在手術期間負壓刮出及沖洗出的奧美定等。（紅星新聞）

據了解，患者2003年接受注射奧美定假體的豐胸手術，但兩年不到右側乳房已明顯變小，同時右側腹部卻因假體破碎而出現腫塊。雖然患者一度到美容機構取出了此前置入的奧美定，並再次放入矽膠假體，惟未料仍有殘留奧美定存在體內，且再次回到了腹部位置。

後來該女子於2012年確診宮頸癌，在接受放化療治療期間，她得知奧美定或引致癌變，同時有人接受注射豐胸後出現潰爛的情況，於是大為緊張，欲取出體內奧美定和二次植入的矽膠假體。不過醫院整形燒傷科主任余道江表示，當時還需要完善影像學檢查。

直到近日，余道江與肝膽外科的何賢祿主任合作，利用內窺鏡、脈衝槍、負壓刮匙等微創技術及設備為患者取出乳房矽膠假體及移位的奧美定，長達3個小時的腔鏡手術順利完成。余道江表示，採取該手術方式是希望盡可能精細地將破碎、不完整的奧美定取出，減少殘留，同時又不會為患者帶來不必要的創傷。

對於奧美定的移位，余道江解釋奧美定是具有腐蝕性的凝膠狀聚合物，在人體組織內會隨着重力的作用「流動」，破壞侵蝕脂肪組織、筋膜組織，包裹血管神經等，時間延長甚至會增加致癌風，「一般奧美定會『跑到』肚子上，睡覺的時候又會『跑到』背上」。他續指，殘留在患者體內的奧美定猶如一堆流動的石蠟油，故不容易被完全地取出。他最後強調，安全是所有美容整形手術的首要前提，故應選擇臨床驗證後的技術。

奧美定的學名為聚丙烯酰胺水凝膠（hydrophilic polyacrylamide gel），屬無色透明類似果凍狀的液態物質，惟國家食品藥品監督管理局撤已於2006年4月撤銷了奧美定的醫療器械註冊證，其生產、銷售和使用全面停止。而聚丙烯酰胺作為凝膠狀聚合物，構成它的單體丙烯酰胺（acrylamide）具中等毒性，世衛已將該物質列為可疑致癌物之一。

（紅星新聞）