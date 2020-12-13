廣西男被割下體慘死　小姨潛逃28年落網：姐夫離婚後不跟她結婚

28年前，廣西南寧橫縣一名男子在屋內慘遭殺害，當時死者身上沒穿衣服，且下體還被割掉，警方調查後發現兇手是死者的小姨。不過小姨殺了人後就消失得無影無蹤。 廣西南寧警方近日宣布已逮捕兇手，並偵破這宗發生在28年前的命案。

謝某芳潛逃28年後落網（點圖放大）：

據內媒報道，這宗案件發生在1992年9月8日，當天中午橫縣警方接獲報案，一名男子在當地一家磚廠的職工宿舍裡被殺害。警方到場後發現死者謝姓男子躺在床上，只穿一條內褲，下體被割掉，頭上有鈍器傷，脖子也有刀傷。經法醫鑑定，致命傷就是頭部的鈍器傷，及脖子的銳器傷。後來警方也找到一個鐵鎚和一把菜刀，相信就是兇器。

警方鎖定疑犯是謝男的小姨謝某芳，因為小姨換下來的衣服上有謝男的血跡。不過案發後，小姨就逃往海南，多年來消失得無影無蹤。今年6月，橫縣警方通過最新全國人像比對，發現廣東吳川市一名女子與謝某芳相似度極高。

橫縣警方在廣東警方的配合下，將潛逃了28年的謝某芳拘捕。12月3日，橫縣警方也帶謝某芳到案發現場進行指認，謝某芳坦承犯罪。警方調查指，謝某芳在幫姐姐帶小孩的過程中，和姐夫謝男發生了不正當的男女關係；姐姐和姐夫離婚後，謝男不但不跟她結婚，反而愛上其他女子，因此謝某芳由愛生恨，才會對謝男痛下殺手。

（綜合報道）