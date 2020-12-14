有片｜浙江少年足球員出「斷子絕孫腳」飛踢對手下體　罰停賽1年

日前浙江舉行青少年足球（男子U14組）冠軍賽，球場上出現了暴力一幕：杭州隊一名球員在與寧波隊球員爭球時，竟直接飛踢對手下體，畫面曝光後，讓輿論一陣譁然。 浙江省足球協會13日（周日）公布對該球員的處罰決定，祭出停賽一年的重罰，並抨擊其行為「情節惡劣，造成不良社會影響」。

杭州隊球員在與寧波隊球員爭球時，竟直接飛踢對手下體（點圖放大）：

據內媒報道，這場比賽是在本月10日舉行。當時雙方踢到延長賽，寧波隊以1比0領先杭州隊。在寧波隊16號球員在球場左側控制球的落點時，突然間，杭州隊隊長（8號球員）助跑後，直接用腳飛踢寧波隊16號球員，這一腳不偏不倚踢到下腹至下體間，導致對手立刻倒地哀嚎。

裁判看到後，先是暫停比賽，之後對杭州隊隊長給予黃牌警告。杭州隊隊長先前已領到一張黃牌，又因為飛踢再領黃牌，需退出比賽，但不少網友認為，杭州隊隊長完全是「對人不對球」，已經屬於嚴重犯規行為，裁判根本可直接罰一張紅牌，質疑判罰太輕。

事後，杭州隊的領隊與教練並沒有做出補償措施，甚至連到醫院探訪都沒有，相關單位更以寧波隊最終以1比0獲勝為由，想息事寧人。

不過浙江省足球協會12日發表處罰公告，表示對杭州隊領隊陳惟、主教練任彥冰予以通報批評；對杭州隊隊長林姓球員予以停賽一年，取消2020年足球等級運動員評定資格；取消杭州隊評選道德風尚獎資格，並扣除賽風賽紀保證金。浙江省足球協會在處罰公告強調，林姓球員的動作屬於暴力行為，此事件情節惡劣，造成了不良社會影響。

（綜合報道）