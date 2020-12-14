湖南村民疑拆遷問題被帶走談話　6小時後昏迷入院　官方全面調查

網傳湖南常德市男子韓偉，周日（13日）晚因拆遷款一事被帶去鄉政府談話，6小時後突然昏迷被送入院。家屬聲稱，事主在談話期間曾被迫吹冷氣，潑冷水，目前想透過法律途徑解決事件，「最少要給一個說法吧」。 漢壽縣委宣傳部周一（14日）發通告稱，已成立聯合調查組全面調查核實，調查情況將及時向社會公布。若查明有違紀違規、失職瀆職，或蓄意捏造謠言、混淆視聽的行為，將按有關法律法規嚴懲不貸，依法追究責任。目前，韓偉病情穩定。

張昌延提供當日談話現場的圖片。（影片截圖）

家屬反映，韓偉周日晚上9時許因拆遷款一事被帶去鄉政府談話，在鄉政府留待超過6小時，期間韓偉提出因身體不適欲回家但被阻攔，直至翌日凌晨4時突然昏迷被送入院，醫生稱再遲1小時送入院就會命危。

參與談話的村支書張昌延表示，韓偉的房屋拆遷款原本為80多萬（人民幣，下同），鄉政府之後將拆遷款定為107萬，對方卻叫價138萬。由於15戶中已有5戶簽了拆遷協議，考慮整個拆遷項目的發展，才叫他到正規的場合談話。

張昌延提供當日談話現場的圖片。（影片截圖）

張昌延否認曾向韓偉吹冷風、潑涼水，解釋當日會議室曾停電約10分鐘，來電後空調吹出冷氣，而韓偉當日曾休息1、2個小時，參與會議的人士都用毛巾敷眼提神。他表示，談話時間的確過長，但過程愉快，當時發現韓偉不適後，已立即將他送到縣醫院，家屬其後要求轉送至常德市醫院。

由片中可見，韓偉（紅圈示）當時身體情況良好。（影片截圖）

漢壽縣委宣傳部發通告指，事後成立以紀檢、徵拆、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題全面調查核實。對在徵拆過程中，存在違紀違規、失職瀆職等行為的幹部，將嚴格按照有關法律法規嚴懲不貸；對在調查核實中，發現與事實不符，蓄意捏造謠言、混淆視聽的行為，將依法追究責任。

（綜合報道）