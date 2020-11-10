周邊地價每平米8萬　深「土豪村」拆遷在即　村民將成億萬富翁？

深圳皇崗村位於福田區，素有「深圳第一村」、福田CBD後花園之稱，內地《全景網》引述市場機構的統計數據稱，皇崗村的集體資產市值已經達到350億元（人民幣，下同）。10年前通過《福田區皇崗村改造專項規劃》，直至今年10月31日終定於12月1日正式啟動舊改項目一期。 據悉，其靠近皇崗村地鐵站的吉龍二村部分樓棟，以及皇崗五街的沿街部分將率先拆除，共清拆80~90棟民房。目前，村內部分房屋已人去樓空，獨居的租客和店主成為村內最後一批人。 資料顯示，福田區內二手單位成交均價約為每平方米8.2萬元，這意味著，本次拆遷或造就一批億萬富翁。

居住在地鐵站附近的租客陳先生，任職於福田中央商務區的一家中小企業，幾站地鐵就可直達上班地點，單程不超過20分鐘。他表示，租住在皇崗村是為了加班方便，房租約2000元（人民幣，下周），未來將租住在稍遠的龍勝地鐵站附近；雖然龍勝同樣是地鐵4號線直達，房租較便宜，但皇崗村的基礎設施和綠化較好。他又指，平日上班沒有時間搬家，由於行李不多，遂打算周末以螞蟻搬家式搬走。

除此次規劃明確提到的拆除區域外，附近區域的租客亦打算提前辦理退租。同在福田中央商務區上班的劉小姐租住在皇崗五街附近，她表示，拆除工程開始後環境會比較嘈雜，且其居住區域遲早會拆除，欲提前搬走。

截至目前，將遷拆的城中村區域仍有部分店主未搬離。有湘菜館老闆稱，收到拆遷通知後外賣接單數量下降，但門店的食客流量穩定，預計會將店面搬到龍華區。他坦言，現時只為了多做生意，「能多賺一天錢是一天錢」。

等待拆遷的皇崗村↓↓↓

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當屬於城市規劃版圖內的城中村區域被拆遷時，政府將按照規劃區周邊的房屋價格向業主賠償，所以每逢深圳有城中村清拆，業主發財的傳說便眾說紛紜。由於緊鄰深圳地價最昂貴區域之一的福田中央商務區，皇崗村一直被認為是深圳最有錢的城中村之一，蘊藏極大的舊改商業價值。

皇崗村主要是村民自建住宅、工廠廠房及配套設施等，企業數量少，且沒有高層商務寫字樓。舊改完成後，皇崗地鐵站附近將建成「會展中心南廣場」，面積約8萬平方米，並有兩幢高約200米、相連的雙塔形商業建築。資料顯示，皇崗村舊改規劃用地面積50.38萬平方米，建設用地面積31.40萬平方米，總建築面積約200萬平方米，其中住宅面積約70萬平方米，有望成為福田區內最大的綜合居住社區。

（中國經濟周刊）