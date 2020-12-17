內地漫畫家作品遭抄襲被印成郵票發行　官方致歉：將重新印製

內地漫畫家趙維明，以十二生肖為原型創作的「十二生肖神獸」等漫畫在網上廣受好評，卻在日前被告知作品遭到抄襲，抄襲者更在某比賽中獲勝。惟更令他感到氣憤的是，賽事主辦方明知參賽作品抄襲，竟堅持印刷成郵票發行，趙維明坦言無法接受上述侵權行為。 主辦方「生肖有禮」組委會周四（17日）發聲明稱，抄襲情況屬實，現正追回侵權的郵票，將在剔除抄襲作品後重新印製，並公開向趙維明道歉。趙維明表示，已聯繫維權機構，未來會視乎事態發展，以及組委會的認錯態度和具體解決方法處理事件。

趙維明周二（15日）在微博上收到自稱「生肖有禮」組委會的私信，對方稱今年6月曾舉辦一場以生肖為主題的繪畫創作比賽，其中一名參賽選手的作品涉嫌抄襲其「十二生肖神獸」中的漫畫形象；由於郵票已經定稿並印製完畢，郵票署名是抄襲者的名字，已經無法更改，希望得到趙維明的諒解。

趙維明以十二生肖為原型創作的「十二生肖神獸」等漫畫在網上廣受好評。（微博）

趙維明認為，主辦方在明知是抄襲的情況下，仍堅持發行郵票，是屬於惡意侵權，坦言無法接受這種解決問題的方式，將抄襲的作品繼續發行更是對原創者最大的傷害。他表示，自己早就為「十二生肖神獸」造型註冊版權，將聯繫維權機構，透過法律途徑維權。

「生肖有禮」組委會工作人員李紅聰介紹，比賽全名為「2021辛丑（牛）年生肖圖案華人設計師原創作品徵集活動」，是一個公益文創活動。比賽今年6月舉辦，8月對外公示所有入圍作品，當時組委會並無發現有作品存在抄襲情況。直至12月初獲獎作品開始印刷後，組委會才發現有抄襲作品混入其中。

李紅聰稱，抄襲者是一名學生，其家長已向組委會表達歉意，並將向趙維明寫道歉信。他指出，相關參賽作品確實存在抄襲，但不代表組委會默許抄襲行為，組委會發現後已即時與趙維明聯繫，但可能在溝通中引發誤會；若趙維明要循法律途徑維權，組委會將積極配合，承擔相關責任。

（綜合報道）