女設計師拍片指控周大福「又抄襲」　一文看清雙方理據及產品比較

不知道大家的七夕過的怎麼樣？日站君平常選擇禮品之類的，偶爾會逛進周大福，看看最新的產品和金價。然而最近在掃微博的時候，發現了一個關於周大福的話題，可是嚇掉了日站君的眼鏡！啊？抄襲？周大福？日站君趕緊翻了翻事情的起因和經過，發現原來在B站上，一個珠寶原創設計師把周大福給掛牆頭了，事情的起因結果究竟如何？日站君今天一起帶大家來吃吃花生。

正方原創設計師：抄並且反覆抄

事情的起因，源於周大福旗下的潮搭珠寶品牌「Monologue」於2019年上架的一款曲面戒指產品。被原創設計師AuroraHelio（B站ID）指出其抄襲自家原創品牌HELIO 2017年4月上架的產品「時空之環」……

周大福到底有沒有抄襲？看看兩款戒指對比及AuroraHelio的控訴（點圖繼續閱讀）：

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反方供應商及周大福：你不是獨創，我沒有抄襲

根據正方設計師提供的聊天記錄中，我們可以看到周大福及供應商有一些不同的意見。周大福方先是表示不知情，認為責任歸屬於供應商，而供應商則想通過調解息事寧人。在設計師表示需要進行道歉聲明等賠償行為後，供應商聲稱，周大福的設計師並沒有見過Aurora設計的產品造型，且設計師的原創造型不具備原創性，改口說這是「撞款」。而原創設計師則通過貼出之前給周大福相關人員出示的案例記錄，駁斥了這一觀點，認為周大福的相關工作人員，在2018年已經看過了她設計的作品案例及介紹。同時設計師Aurora還進一步提出了「為什麼會使用一模一樣的工藝和材質」的問題。

8月12日，周大福旗下的涉事品牌「Monologue」在自家的微博上，貼出了一則聲明，認為自己沒有抄襲，瓜越來越甜，讓我們來看看聲明的內容……

周大福的聲明、AuroraHelio的反擊及網民看法（點圖繼續閱讀）：

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尾聲：原創維權，實屬艱難

近年來，雖然群眾對於侵權和原創版權維護的意識越來越高，但是產權保護及針對原創維權上，還是非常的艱難。前段時間炒的沸沸揚揚的吼堂老火鍋與鄭愷火鳳祥火鍋的事件剛剛落幕不久，雙方已達成和解，火鳳祥團隊赴成都致歉並進行整改，這對於原創方來說，已經是最好的結果。可別忘記之前PIY的設計師，已經故去的創始人沈文蛟先生，在設計出經典NUDE衣架產品後就遭遇市場上的全面「山寨」，維權無門之下無奈高呼「原創已死」。原創維權，對於他們來說，實在是太難了。

「中國知識產權報」關於此事的評論中，提到目前中國進入了「珠寶消費大國」的行列，珠寶市場日漸豐滿，而其中對於知識產權、原創保護的界定，不管是意識還是法律，都相當薄弱。而對於這次事件，設計師Aurora最擔心的，還是「由於周大福的行為，自己的作品反而被質疑原創性」這個可能出現的因素。而截至這篇文章發出，我們還沒有看到周大福與AuroraHelio雙方各有進一步的聲明及回應。希望事情水落石出，早日解決！

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