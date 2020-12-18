丁真一夜爆紅後被搶註商標兜售　「行情價」已達18萬元

四川甘孜州理塘縣藏族男孩丁真在網上爆紅，不但獲官方力挺，很多品牌代言也向他拋出橄欖枝。 然而，有內地傳媒發現一些公司近日正搶註丁真相關商標並對外兜售，「行情價」已達18萬元（人民幣．下同）。

據《澎湃新聞》報道，截至12月13日，中國商標網上一共有122件涉及丁真的商標註冊申請，除丁真所在的公司申請註冊18件外，其它申請者均為與丁真無關的個人和公司。報道指，隨着丁真的人氣水漲船高，該些商標也愈來愈值錢。例如位於湖南、在2015年才成立的電子商務公司「瑪吉阿米」，就申請註冊13項與丁真相關的商標，並且在網絡上兜售，有「丁真小哥」、「丁真的世界」、「丁真的微笑」、「丁真旅遊」等。

負責人員指，經評估認為「丁真全網有50億流量的曝光」，註冊商標是要留着將來用，「目前誰要就看對方出的價格」。負責人更稱，目前丁真相關商標的「行情價」是18.8萬元，而且丁真的熱度仍然持續，商標的價格還會上升。

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多名知識產權專家有受訪指出，網紅、熱詞被大量搶註或申請商標，是呈現一種病態式的跟風現象，轉賣、倒賣及通過惡意投訴牟利導致商標市場失序，其中也不乏過度索要授權費、坑蒙拐騙，甚至敲詐勒索等社會問題存在。同時，大量爭議商標流入市場，給商業秩序帶來不利影響，呼籲商標審查部門要進一步提高審查質量，把好商標「准入關」。

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國家知識產權局回覆指對事件高度關注，將會加強整治，一方面會積極推進完善中國商標法律法規，另一方面會將此類問題納入知識產權代理行業「藍天」專項整治行動，對商標代理惡意搶註商標行為給予重點整治。下一步，國家知識產權局將進一步加強對商標代理惡意搶註商標行為的打擊力度，同時，不斷加強宣傳，提升企業商標保護意識，為企業營造良好的知識產權保護環境。

（綜合報道）