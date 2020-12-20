陝西幼兒園老師疑用針拮學童被刑拘　縣教育局啟動追責問責程序

陝西渭南市蒲城縣近日傳出，幼兒園老師李某涉嫌在上課期間用針拮學生，多名幼兒身上及手上滿布針孔；李某事後因涉嫌虐待被監護、看護人罪被警方刑事拘留。內地傳媒周日（20日）報道，蒲城縣教育局宣布啟動追責問責程序，依規依紀調查處理相關責任人。

警方通報指，上周二（15日）接獲家長報案稱，蒲城縣孫鎮夢圓東方民辦幼兒園的幼兒在上學期間被老師用針拮，還有多名學生被拮傷。經警方現場調查及學生家長指認，該幼兒園小一班保育老師李某有作案嫌疑。

多名家長反映，近日在孩子身上發現有多處紅點，懷疑學童曾被老師用針拮，但課室等活動場所均無監控。經連番追問後，孩子才透露因沒有好好吃飯、不聽話才被老師李某「打針」，且對方要求不可告訴父母，否則會將血抽乾。有家長稱，擔心孩子在幼兒園受虐待，近期都不讓孩子上學。

園長表示，李某主要負責班級的保育工作，平時工作認真負責，是一名有耐心的老師，她呼籲家長在事件查明前能保持冷靜，並強調幼兒園一定會重視事件，向家長交代清楚。

蒲城縣教育局發布《關於蒲城縣孫鎮夢圓東方幼兒園保育員針扎幼兒一事的情況說明》，指出縣教育局已成立調查組入園調查，全系統開展師德師風教育專項整頓活動，並已安排部署後續工作，包括責令涉事幼兒園全力配合警方工作；成立專門工作組蹲點督促幼兒園進一步規範管理；啟動追責問責程序，依規依紀調查處理相關責任人；持續加大師德師風教育專項整頓活動的督查力度。

（綜合報道）