廣西居民購「豆腐磚」一捏即碎　在建新房被迫叫停　磚廠賠逾13萬

廣西柳州市多名居民近日在網上自爆買到「豆腐磚」，磚頭一捏就碎，正在興建的新房亦被迫叫停。 據報，「豆腐磚」均購自柳城縣東泉鎮雄萬建材有限責任公司。柳城縣市場監管部門介入調查，抽檢磚廠11月份生產的兩批次紅磚，發現其中一個樣品不合格。目前，雄萬公司已退賠逾13萬元（人民幣，下同），賠償紅磚47萬塊。

受害者拍片並在網上自爆買到「豆腐磚」，引起網民關注。由片中可見，一名女子用手就能輕鬆將紅磚掰開、捏碎。柳城縣市場監管局有關負責人指出，截至本月10日，當地有關部門共受理65宗涉及該磚廠的投訴。

柳城縣市場監管局上月19日在雄萬公司隨機抽取2個批次的燒結普通磚，並送交柳州磚瓦質量檢驗所進行質量檢驗。檢測結果於本月14日出爐，證實其中一批次、強度等級為10的紅磚不合格。檢驗所工程師解釋，製磚前期配料時開採的粘土石英砂含量偏高，以及磚廠所採購的原料煤中石灰含量偏高；消費者購磚後淋水待用，但淋水後的磚頭慢慢破裂，待用的天數愈長，碎裂就愈明顯。

「豆腐磚」一捏就碎。（南國早報）

柳城縣市場監管局本月15日對雄萬公司生產銷售不合格產品的行為立案調查，向其送達檢驗報告並下達責令改正通知書。同時，在現場檢查不合格批次的1.5萬塊紅磚時，發現廠家已在抽檢後，將該批次的紅磚全部推散到空地上。

柳城縣市場監管局表示，市場監管部門已牽頭召開9個有關職能單位的工作協調會，引導消費者透過法律解決糾紛。目前，當局與東泉鎮司法所已調解成功9宗糾紛，雄萬公司自行調解62宗，包括消費者自行與磚廠協商解決，共退賠現金13.443萬元，賠償紅磚47.05萬塊。

當地市場監管部門與東泉鎮政府、法院等有關部門將加快入戶登記批次和數量金額，待具體批次抽檢結果出爐後再進一步調解。對於已砌成的磚牆，該局正協調住建部門，聯繫第三方鑑定機構作牆體質量認定或評估，維護消費者和企業的合法利益。

（南國早報）