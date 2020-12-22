桂林屋苑管道堵塞致多戶屎尿倒灌　業主：一下糞水就衝了出來

廣西桂林一名女子的單位因向外散發臭味，引起物業管理人員注意。由於當時女子身在國外，物業管理人員聯繫警方後進入該女子家中，結果打開門時一股臭氣撲面​​而來，屋內地板全都被糞水浸泡。 原來涉事的屋苑至今已經發生了十多宗因為扔雜物造成的下水道堵塞事故，每年有兩三宗糞水倒灌單位的事件發生，問題一直存在。

《桂林晚報》22日報道指，桂林市民簡女士位於臨桂區彰泰‧城市一號屋苑21棟1單元的單位發生糞水倒灌。物業管理人員聯繫管道修理工挖開管道進行維修，發現有大量的裝修泥沙和水泥塊、頭髮結團和紙巾等雜物，分析是這些雜物造成了管道堵塞，糞水倒灌。

報道指，今年3月，同樣是21棟1單元的業主謝女士家中也因為糞水倒灌而導致廚房被淹。謝女士形容，當時「一下糞水就衝了出來，糞便和污水流的整個廚房都是」。雖然屋苑物業管理公司把堵塞的管道疏通了，但到了6月份，謝女士家管道又堵了。

屋苑的物業管理公司指，業主家下水道堵塞的情況，有8成以上是業主無意造成的，比如洗澡時沖下洗面奶和襪子，洗碗時候沖入骨頭和鋼絲。這些物品掛在排水管道上，再和頭髮紙巾等積累在一起，就會造成管道堵塞。其餘情況是人為造成，比如裝修工人把泥沙、石塊、水泥塊往下水道裡倒，這樣造成的堵塞往往很嚴重，需要請專業人員進行疏通。

有業主希望能徹底解決問題，物業管理公司更鼓勵業主打官司，表示這樣才能引起其他業主注意。