雲南高校廁紙印上英文單詞　冀為考研學生打氣獲讚

內地尚有不足10天便舉行2021年全國碩士研究生招生考試，有意繼續深造的學子們皆努力備戰。而為鼓勵同學們積極備考，位於昆明市的雲南工商學院近日在圖書館和教學樓的廁所供應了印有英文單詞的捲筒紙，該校學生處處長孔祥剛介紹，這是為了鼓勵學生不要浪費時間，是給考研創造良好氛圍的手段之一。

據初步統計，雲南工商學院今年考研學生有過百人。（網上圖片）

校方的用心良苦獲該校不少學生好評，即使紙本身是能如廁使用，但大家也更願意把它當成溫習資料。據報考了會計學專碩的曾雲同學表示，他以往上廁所只是玩手機，現在有了英文廁紙後會善用它來記單詞，每次可以記約20個。

準備跨專業報考學科教學（語文）的李天蘭同學則稱，她會扯下一節紙記錄上面的英文單詞，又稱一開始看到廁紙上的英文還以為是同學自己想要節省時間的行為，沒想到是校方所為，認為該措施非常好，不光有助考研的同學，其他同學也可以趁上廁所學好英文。但她同時又非常遺憾，認為措施來得有點晚，畢竟自己快畢業了。

據初步統計，雲南工商學院今年考研學生有100多人，為此該校圖書館和自習室都開闢了考研專用複習區，校方還為考研同學贈送了寓意蟾宮折桂的桂花糕，和減壓小玩具「捏捏樂——抱雲工商」，希望通過這些暖心的方式鼓勵考研同學，為其加油打氣。

網民對校方做法反應正面。（微博）

事件同時亦引發網民熱議，認為為了考研，學校也是盡力了，更有人表示羨慕，「又是別人家的學校」。另也有人開玩笑稱「這是要求背會那一張紙上的單詞才給用嗎」、「印到屁股上算不算作弊」、「已親測，不會復印在屁股上」。

此外，有考生家長表示學校的做法給了自己靈感，因此其也想為即將中考的兒子準備驚喜，讓英文廁紙陪伴他衝刺。

（余姚新聞網）