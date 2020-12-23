《延禧攻略》製片于正涉抄襲遭影視業聯名抵制　聯署者增至156人

內地編劇兼製片人于正一直以來因抄襲、炒作等風波備受爭議，早前憑藉《延禧攻略》成功翻身，但近日遭到影視業逾百名行家聯名抵制。編劇余飛、宋方金周一（21日）晚在微博發布111位編劇、導演、製片人、作家題為《抄襲剽竊者不應成為榜樣》的聯名信。 周二（22日）深夜，宋方金再發布第二批聯署名單，聯署者增至156人。

▼ 于正身陷抄襲風波 早前憑藉高人氣的《延禧攻略》翻身

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上述聯名信點名指責有抄襲劣跡的于正、電影《小時代》系列導演郭敬明以節目導師、嘉賓的面目出現，在節目內外進行話題炒作，以此追逐點擊率、收視率、博人眼球。

第一批聯合署名的111人，包括台灣作家瓊瑤、《盜墓筆記》編劇白一驄、《老炮兒》編劇董潤年、導演高群書、編劇趙冬苓等。在新增的聯名簽署名單之中，則包括《北京愛情故事》編劇李亞玲、《八佰》編劇暨導演胡坤等人。

信中指出，郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為作出任何檢討，這樣的「文賊」在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣「成功學」，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立非常壞的榜樣。因此，這逾百位業內人士鄭重呼籲，立即停止對「劣跡從業者」的宣傳炒作，對相關節目做出修改調整。

兩人被中國編劇行業「開除」

此外，聯名簽署人之一的編劇汪海林上周曾在微博透露：「于正和郭敬明，是被中國編劇行業開除了的，在編劇這個行業裡社會性死亡了。任何正規的編劇活動裏都不會有他們出現。他們會在一些商業機構以編劇的面目出現，在資本和平台簇擁下沐猴而冠。」

公開資料顯示，郭敬明與于正先後於《演員請就位2》、《我就是演員3》中分別擔任導演與導師。郭敬明2006年被法院判定其作品《夢裏花落知多少》抄襲莊羽的《圈裏圈外》，郭敬明雖然賠償但拒不道歉；于正則於2014年遭瓊瑤起訴《宮鎖連城》抄襲其著作《梅花烙》，在判決後，于正同樣拒絕道歉。

（綜合報道）