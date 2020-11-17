江蘇男瀏覽網片驚見妻子出軌　查DNA再揭女兒非親生

江蘇宿遷一名男子於網上看見自己的妻子與另一男子親密互動的短片後，帶著「女兒」做親子鑒定，意外發現並非親生。近日，該男子將妻子告上法庭，提出離婚。

據了解，宿遷市泗洪縣的高先生和李女士育有兩名女兒，分別於2015年5月和2017年12月出生。因為工作關係，二人兩地分居，「為了養家，我會到山東去打工，老婆跟我爸媽一起生活，在家帶孩子。」

今年4月，高先生在網絡上看到一條有關妻子的短片，片中李女士與另外一名男子行為親密。面對高先生的質問，李女士並不理睬，這令高先生產生了不好的疑惑。於是在今年8月，高先生帶著小女兒到南京某機構做了親子鑒定檢測，結果顯示二人並非親生「父女」。

妻子出軌及女兒非親生的雙重打擊，令高先生選擇向法院提出訴訟離婚，並向妻子索賠精神撫恤金。對此，李女士表示雙方之前的感情很好，兩名女兒尚且年幼，自己不想離婚，而對於親子鑒定的結果李女士也不予認可。但因李女士無法對小女兒是丈夫親生、親子鑑定不具有法律效力作出合理解釋並未能提供必要的證據予以佐證，最終，同意調解離婚並按照高先生的訴訟請求作出一定的賠償。

最終雙方達成協議，長女由高先生撫養，李女士每月支付撫養費400 元；次女由李女士撫養，撫養費自行負擔；高先生放棄分割價值20000 元私家車；李女士承擔丈夫因撫養非親生女兒產生的撫養費、精神撫慰金合計25000 元。

（綜合報道）